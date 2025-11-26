Canik'te 'Cümbüşçü Hasan' Adı Kültür Merkezinde Yaşatılacak

Samsun’un Canik Belediyesi, geçen Ağustos ayında hayatını kaybeden Samsun’un sevilen sokak sanatçısı ’Cümbüşçü Hasan’ adıyla tanınan Hasan Yarar’ın adını, kültür merkezinde yaşatacak.

Meclis Kararı ve Salon Düzenlemesi

Yavuz Selim Mahallesi’ndeki Canik Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde bulunan salonun isminin verilmesi kararı, Canik Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle alınmıştı. Kararın ardından merkezde düzenlemeler yapılarak salona Hasan Yarar’ın adı verildi.

İsim Tabelası ve Aile Katılımı

Sokaklarda söylediği şarkılarla gönüllerde yer edinen Cümbüşçü Hasan’ın isminin yer aldığı tabela, salonun girişine asıldı. Törene Hasan Yarar’ın aile fertleri katıldı ve tabela açılışı sırasında hatıra fotoğrafları çekildi.

Aile, “Canik Belediyesi Hasan Yarar Düğün Salonu” tabelasının önünde çekildikleri fotoğraflarda bu düşüncenin duygu ve anlam yüklü olduğunu belirterek Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi Meclis Üyelerine teşekkür etti.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ, ŞEHRİN SEVİLEN SOKAK SANATÇISI CÜMBÜŞÇÜ HASAN'IN ADINI, HATIRALARIYLA İZ BIRAKTIĞI YAVUZ SELİM MAHALLESİ'NDE YAŞATACAK.