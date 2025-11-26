Canik'te 'Cümbüşçü Hasan' Adı Kültür Merkezinde Yaşatılacak

Canik Belediyesi, geçen Ağustos'ta vefat eden sokak sanatçısı Hasan Yarar’ın adını Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki salona verdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:34
Canik'te 'Cümbüşçü Hasan' Adı Kültür Merkezinde Yaşatılacak

Canik'te 'Cümbüşçü Hasan' Adı Kültür Merkezinde Yaşatılacak

Samsun’un Canik Belediyesi, geçen Ağustos ayında hayatını kaybeden Samsun’un sevilen sokak sanatçısı ’Cümbüşçü Hasan’ adıyla tanınan Hasan Yarar’ın adını, kültür merkezinde yaşatacak.

Meclis Kararı ve Salon Düzenlemesi

Yavuz Selim Mahallesi’ndeki Canik Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde bulunan salonun isminin verilmesi kararı, Canik Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle alınmıştı. Kararın ardından merkezde düzenlemeler yapılarak salona Hasan Yarar’ın adı verildi.

İsim Tabelası ve Aile Katılımı

Sokaklarda söylediği şarkılarla gönüllerde yer edinen Cümbüşçü Hasan’ın isminin yer aldığı tabela, salonun girişine asıldı. Törene Hasan Yarar’ın aile fertleri katıldı ve tabela açılışı sırasında hatıra fotoğrafları çekildi.

Aile, “Canik Belediyesi Hasan Yarar Düğün Salonu” tabelasının önünde çekildikleri fotoğraflarda bu düşüncenin duygu ve anlam yüklü olduğunu belirterek Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi Meclis Üyelerine teşekkür etti.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ, ŞEHRİN SEVİLEN SOKAK SANATÇISI CÜMBÜŞÇÜ HASAN'IN ADINI, HATIRALARIYLA...

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ, ŞEHRİN SEVİLEN SOKAK SANATÇISI CÜMBÜŞÇÜ HASAN'IN ADINI, HATIRALARIYLA İZ BIRAKTIĞI YAVUZ SELİM MAHALLESİ'NDE YAŞATACAK.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ, ŞEHRİN SEVİLEN SOKAK SANATÇISI CÜMBÜŞÇÜ HASAN'IN ADINI, HATIRALARIYLA...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Shehada: 'Türkiye Her Zaman Filistin’in Yanında' — Taşköprü Ziyareti
4
Putin: Kırgızistan’da Rus Teknolojili İlk Nükleer Santral Araştırılıyor
5
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
6
Bünyan'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Başkan Metin'den Örnek Hizmet

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama