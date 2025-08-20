Çankaya'da Araç Yakma Olayı: Şüpheli M.E.F. Tutuklandı

Çankaya'da Araç Yakma Olayında Tutuklama
TBMM önünde aracını yakan şüpheli, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlamasıyla gözaltına alındı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda, M.E.F. adlı şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, olay dün saat 09.00 sıralarında TBMM önünde, İçişleri Bakanlığı'nın karşısında yaşandı. Şüpheli, 33 FC 312 plakalı aracını ateşe verdi.
Söz konusu eylem nedeniyle şüpheli hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlem başlatıldı.
Olayın ardından M.E.F., sevk edildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.