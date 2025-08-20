DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,69 0,03%
ALTIN
4.375,88 -0,08%
BITCOIN
4.644.798,99 -0,03%

Çankaya'da Araç Yakma Olayı: Şüpheli M.E.F. Tutuklandı

Ankara Çankaya'da TBMM önünde 33 FC 312 plakalı aracını yakan M.E.F., 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:10
Çankaya'da Araç Yakma Olayı: Şüpheli M.E.F. Tutuklandı

Çankaya'da Araç Yakma Olayında Tutuklama

TBMM önünde aracını yakan şüpheli, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlamasıyla gözaltına alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda, M.E.F. adlı şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, olay dün saat 09.00 sıralarında TBMM önünde, İçişleri Bakanlığı'nın karşısında yaşandı. Şüpheli, 33 FC 312 plakalı aracını ateşe verdi.

Söz konusu eylem nedeniyle şüpheli hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlem başlatıldı.

Olayın ardından M.E.F., sevk edildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım
2
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül
3
Yaşar Güler: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Şırnak'ta Somut Ufka Döndü
4
İsrail Gazze'de 7 Ekim'den Bu Yana 673 Filistinli Sporcuyu Öldürdü
5
Samsun Terme'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
6
Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı
7
Kırıkkale'de Gazze İçin İmza Kampanyası: İsrail Saldırılarına Tepki

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek