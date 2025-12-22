DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,28 -0,23%
ALTIN
6.077,34 -1,76%
BITCOIN
3.839.604,41 -1,64%

Çarşamba Devlet Hastanesi 2025'te 1 Milyon 200 bin Muayene

Çarşamba Devlet Hastanesi, 2025'in ilk 11 ayında toplam 1 milyon 223 bin 399 muayene ile 1 Milyon 200 binin üzerinde sağlık hizmeti sundu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:29
Çarşamba Devlet Hastanesi 2025'te 1 Milyon 200 bin Muayene

Çarşamba Devlet Hastanesi 2025'in İlk 11 Ayında Sağlıkta Yoğun Performans Gösterdi

Çarşamba Devlet Hastanesi, 2025 yılının ilk 11 ayında sunduğu sağlık hizmetlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Başhekim Uzm. Dr. Emre Özgen yönetiminde hizmet veren hastanede, acil servis, poliklinik, cerrahi, evde sağlık ile ağız ve diş sağlığı alanlarında rekor düzeyde hizmet sunuldu.

Muayene hizmetlerinde yoğunluk

Hastane verilerine göre 2025 yılının ilk 11 ayında; acil serviste 358 bin 413, polikliniklerde 864 bin 986 hasta muayene edildi. Toplam muayene sayısı 1 milyon 223 bin 399 olarak kayıtlara geçti. Açıklanan rakamlar, hastanenin bulunduğu ilçe ve çevre ilçeler için önemli bir sağlık merkezi olduğunu ortaya koyuyor.

Yataklı tedavi ve cerrahi hizmetlerde etkin performans

Yataklı tedavi ve ameliyathane hizmetlerinde de önemli sayılara ulaşıldı. Verilere göre hastanede 811 doğum başarıyla gerçekleştirildi, 4 bin 749 endoskopi ve kolonoskopi işlemi yapıldı, 15 bin 201 ameliyat gerçekleştirildi ve 16 bin 373 hasta yataklı servislerde tedavi altına alındı.

Evde sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri

Hareket kısıtlılığı bulunan, yaşlı ve kronik hastalara yönelik evde sağlık hizmetleri de yoğun şekilde sürdürüldü. Evde sağlık hizmetleri kapsamında 563 ev ziyareti yapılırken, 709 aktif hasta evde sağlık hizmetinden faydalandı. Ayrıca 7 bin 339 iş-uğraş terapi uygulaması yapılarak hastaların sosyal ve fiziksel iyilik halleri desteklendi.

Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinde yüksek işlem hacmi

Çarşamba Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri kapsamında da dikkat çeken rakamlar açıklandı. Bu kapsamda 3 bin 180 hareketli protez parçası, 3 bin 580 kanal tedavisi, 9 bin 758 sabit protez uygulaması, 15 bin 814 diş çekimi ve 12 bin 825 dolgu işlemi gerçekleştirilirken, toplam 76 bin 19 hasta ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yararlandı.

Başhekim Özgen: "Ekip çalışmasının gururunu yaşıyoruz"

Başhekim Uzm. Dr. Emre Özgen konuya ilişkin değerlendirmesinde elde edilen verilerin güçlü bir ekip çalışmasının sonucu olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Hastanemizde görev yapan hekimlerimiz, hemşirelerimiz, sağlık personelimiz ve tüm çalışanlarımızla birlikte vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Açıklanan bu veriler, ekip ruhunun ve hizmet anlayışımızın bir yansımasıdır. Amacımız; güvenilir, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetini her alanda daha da ileriye taşımaktır."

Çarşamba Devlet Hastanesi’nin, 2025 yılının kalan döneminde de altyapı, insan kaynağı ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürerek bölge halkına kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam etmeyi hedeflediği belirtildi.

ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ'NDE 2025 YILINDA 1 MİLYON 200 BİN HASTANIN MUAYENE İŞLEMİ...

ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ'NDE 2025 YILINDA 1 MİLYON 200 BİN HASTANIN MUAYENE İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Otoparklarda Süre ve Ücret Düzenlemesi — 2026 Tarife
2
Kocasinan Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağacı Korumayı Başardı
3
Bozdoğan'da Sis Etkili: Görüş 5-10 Metreye Düştü
4
Çocuklarda Grip Sezonu Başladı: Dr. Serap Ceran Çağrıl'dan Aşı ve Korunma Uyarısı
5
Akşehir'de rahim kaynaklı 40 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı
6
Başkan Çolakbayrakdar: Sarıkamış Harekâtı'nın 111. Yılında 'Geçmişi Hiçbir Şekilde Unutturmayacağız'
7
Ağrı Patnos'ta Ilıman Kış Besicilere Meralarda Otlatma İmkanı Sağladı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi