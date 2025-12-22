Çarşamba Devlet Hastanesi 2025'te 1 Milyon 200 bin Muayene

Çarşamba Devlet Hastanesi 2025'in İlk 11 Ayında Sağlıkta Yoğun Performans Gösterdi

Çarşamba Devlet Hastanesi, 2025 yılının ilk 11 ayında sunduğu sağlık hizmetlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Başhekim Uzm. Dr. Emre Özgen yönetiminde hizmet veren hastanede, acil servis, poliklinik, cerrahi, evde sağlık ile ağız ve diş sağlığı alanlarında rekor düzeyde hizmet sunuldu.

Muayene hizmetlerinde yoğunluk

Hastane verilerine göre 2025 yılının ilk 11 ayında; acil serviste 358 bin 413, polikliniklerde 864 bin 986 hasta muayene edildi. Toplam muayene sayısı 1 milyon 223 bin 399 olarak kayıtlara geçti. Açıklanan rakamlar, hastanenin bulunduğu ilçe ve çevre ilçeler için önemli bir sağlık merkezi olduğunu ortaya koyuyor.

Yataklı tedavi ve cerrahi hizmetlerde etkin performans

Yataklı tedavi ve ameliyathane hizmetlerinde de önemli sayılara ulaşıldı. Verilere göre hastanede 811 doğum başarıyla gerçekleştirildi, 4 bin 749 endoskopi ve kolonoskopi işlemi yapıldı, 15 bin 201 ameliyat gerçekleştirildi ve 16 bin 373 hasta yataklı servislerde tedavi altına alındı.

Evde sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri

Hareket kısıtlılığı bulunan, yaşlı ve kronik hastalara yönelik evde sağlık hizmetleri de yoğun şekilde sürdürüldü. Evde sağlık hizmetleri kapsamında 563 ev ziyareti yapılırken, 709 aktif hasta evde sağlık hizmetinden faydalandı. Ayrıca 7 bin 339 iş-uğraş terapi uygulaması yapılarak hastaların sosyal ve fiziksel iyilik halleri desteklendi.

Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinde yüksek işlem hacmi

Çarşamba Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri kapsamında da dikkat çeken rakamlar açıklandı. Bu kapsamda 3 bin 180 hareketli protez parçası, 3 bin 580 kanal tedavisi, 9 bin 758 sabit protez uygulaması, 15 bin 814 diş çekimi ve 12 bin 825 dolgu işlemi gerçekleştirilirken, toplam 76 bin 19 hasta ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yararlandı.

Başhekim Özgen: "Ekip çalışmasının gururunu yaşıyoruz"

Başhekim Uzm. Dr. Emre Özgen konuya ilişkin değerlendirmesinde elde edilen verilerin güçlü bir ekip çalışmasının sonucu olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Hastanemizde görev yapan hekimlerimiz, hemşirelerimiz, sağlık personelimiz ve tüm çalışanlarımızla birlikte vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Açıklanan bu veriler, ekip ruhunun ve hizmet anlayışımızın bir yansımasıdır. Amacımız; güvenilir, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetini her alanda daha da ileriye taşımaktır."

Çarşamba Devlet Hastanesi’nin, 2025 yılının kalan döneminde de altyapı, insan kaynağı ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürerek bölge halkına kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam etmeyi hedeflediği belirtildi.

ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ'NDE 2025 YILINDA 1 MİLYON 200 BİN HASTANIN MUAYENE İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.