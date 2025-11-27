Casper Nirvana Serisi: Taşınabilirlik ve Yapay Zeka Destekli Performans

Casper'ın Nirvana serisi, hafif ve ergonomik tasarımla güçlü işlemci, yapay zeka destekli optimizasyon ve uzun pil ömrü sunuyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:29
Mobilitenin ön planda olduğu dönemde, taşınabilirlik ve akıllı teknolojiler kullanıcıların verimliliğini belirliyor. Casper, ergonomik tasarım ve güçlü donanımı bir araya getirerek iş, eğitim ve günlük yaşam için taşınabilir laptop seçenekleri sunuyor.

İnce tasarım, maksimum verim

Gün boyu bilgisayar taşıyan kullanıcılar için hafiflik temel kriter. Casper, estetik ve fonksiyonelliği birleştiren modellerinde uzun pil ömrü, yüksek ekran kalitesi ve güçlü işlemci seçenekleriyle mobil çözümler vadediyor.

Casper Nirvana X600: Güçlü performans, hafif ve ergonomik tasarım

Casper Nirvana X600, bireysel kullanıcılar için hafifliği ve ergonomik tasarımıyla öne çıkıyor. Sadece 1.6 kg hafifliğe ve 19.2 mm inceliğe sahip yapısı sayesinde iş veya eğitim amaçlı kullanımda kolay taşınabiliyor. Güçlü işlemcisi ve gelişmiş grafik kartı teknolojisiyle yüksek performans sunan model, 180 açılabilir ekran tasarımıyla kullanım esnekliğini artırıyor.

Casper Nirvana X650: Yeni neslin akıllı gücü

Casper Nirvana X650, yüksek performans ve akıllı teknolojileri bir araya getiriyor. 13’üncü nesil Intel Core i3, i5, i7 ve Series 2 Core 5 210H işlemci seçenekleriyle performans sunarken, 64GB’a kadar DDR5 RAM ve PCIe 4.0 NVMe depolama ile hız ve verimlilik sağlanıyor. Yapay zeka destekli performans optimizasyonu, sistem kaynaklarını akıllıca yöneterek hız, sessizlik ve enerji dengesini ideal şekilde sağlıyor. Smart Akıllı Batarya teknolojisi uzun pil ömrü sunarken, gelişmiş soğutma sistemi cihazın serin kalmasını sağlıyor. 15.6 inç FHD IPS ekran, canlı renkler ve geniş görüş açısı sunarken; Dolby Full Surround ses sistemi, 2W hoparlörler ve 2MP kamera ile iletişim ve eğlenceyi üst seviyeye taşıyor.

Casper Nirvana S100: Yapay zekaya hızlı erişim

Casper Nirvana S100, Intel’in yüksek performanslı H serisi işlemcileri ile donatıldı ve entegre Intel Dahili Ekran Kartı sayesinde yüksek kontrast ve canlı renkler sunuyor. 16 inçlik FHD IPS ekran akıcı görüntü ve geniş çalışma alanı sağlarken, 8 saate kadar pil ömrü ile kesintisiz kullanım imkânı tanıyor. DDR5 bellek ve M.2 SSD depolama seçenekleri farklı iş ihtiyaçlarına esnek çözümler sunuyor. Modeldeki Copilot tuşu ile Microsoft’un yeni nesil yapay zeka asistanına tek dokunuşla erişim mümkün oluyor.

Casper Nirvana X700: Mobilite ve performansın dengeli buluşması

Casper Nirvana X700, kurumsal kullanıcılar için güvenilir performans sunuyor. 180 derece açılabilen ekran tasarımı kullanım esnekliğini artırırken, Intel Core ve AMD Ryzen işlemci seçenekleri farklı iş yüklerine uyum sağlıyor. Yalnızca 1.6 kg hafiflik ve 19.2 mm incelik, mobil profesyonellerin ofis konforunu her ortama taşımasını kolaylaştırıyor.

Casper Nirvana serisi; hafiflik, ergonomi, güçlü donanım ve yapay zeka destekli özellikleriyle mobil yaşamı ve profesyonel beklentileri dengeleyerek kullanıcılara kapsamlı seçenekler sunuyor.

