Çavuştepe'ye Kar Yağdı: Muş'ta Kış Lastiği Telaşı

Çavuştepe'ye kar yağışı ve 15 Kasım'da başlayan kış lastiği zorunluluğu Muş'ta lastikçilerde yoğunluğa yol açtı; sürücüler son güne bıraktığı değişimi yaptırıyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:09
Ticari araçlarda 15 Kasım'dan itibaren başlayan zorunluluk hareketliliği tetikledi

Muş’ta yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte, kış lastiği taktırmayan sürücüler servis ve oto lastikçilere akın etti. Ticari araçlar için bugün başlayan kış lastiği zorunluluğu kent genelinde yoğunluk oluşturdu.

Çavuştepe ve çevresindeki yüksek bölgelere mevsimin ikinci karının düşmesi, sürücüleri kış hazırlığına yönlendirdi. Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğunun 15 Kasım itibarıyla başlaması, lastikçilerde hareketliliği artırdı.

Geçmiş yıllarda 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulanan kış lastiği zorunluluğu, bu yıl mevsimsel şartlar göz önünde bulundurularak 15 Kasım-15 Nisan dönemine çekildi. Uygulamanın başlamasıyla birlikte çok sayıda sürücü, araçlarına kış lastiği taktırmak amacıyla servislerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Lastikçiler sabah saatlerinden itibaren yoğun mesai yaparken, ustalar artan talebi karşılamak için aralıksız çalıştı. İşletme sahibi Yunus Tuğal, kış şartlarında güvenli sürüş için kış lastiğinin hayati önem taşıdığını belirterek, "Bugün 15 Kasım, malum zorunlu kış lastiği kullanımı başladı. Tepeye kar yağdığı günün de aynı güne denk gelmesi nedeniyle gördüğünüz yoğunluk meydana geldi. Biz yaklaşık 10-15 gün öncesinden sürücüleri uyarmış, sosyal medya üzerinden de paylaşmıştık ancak çok fazla aldırış edilmedi. Bugünü oldukça yoğun bir şekilde geçiriyoruz. Herkesten metanet ve sabır bekliyoruz. Şu anda kırsala kar yağdığı söyleniyor. Bu nedenle aşırı bir yoğunluk var. Herkesin lastik değiştirme işini son güne bıraktığını görüyoruz. Bundan dolayı da yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Uzun yola çıkmadan önce oto lastikçiye gelerek aracına kış lastiği taktıran Ömer Bey ise, "Zorunlu kış lastiği kullanımı başladı. Maalesef ben de bir tembellikten dolayı işi son güne bıraktım. Muş’tan Van’a gideceğim; köyümüz kırsalda bulunuyor. Çaldıran’da da herhalde kar yağışı bekleniyor. Biz hem kendi güvenliğimiz hem de vatandaşlarımızın güvenliği için kışlık lastiklerimizi takacağız. Tüm vatandaşlarımıza da benim gibi son güne bırakmamalarını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Yetkililer ve esnaf, sürücüleri kış koşullarına hazırlıklı olmaya çağırıyor; yoğunluğun birkaç gün devam etmesinin beklendiği bildiriliyor.

