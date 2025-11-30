Çaycuma'da Fenalaşan 70 Yaşındaki Adam Hastanede, Hayati Tehlike Sürüyor

Çaycuma'da karşıdan geçerken fenalaşan 70 yaşındaki Mehmet Civan, başını çarpıp ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 23:19
Çaycuma'da Fenalaşma Sonrası Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı

Güvenlik kamerasına yansıyan anlar endişe yarattı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçen Mehmet Civan (70) bir anda fenalaşarak dengesini kaybetti ve yere düştü.

Başını beton zemine çarparak bir süre hareketsiz kalan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saha müdahalesinin ardından Mehmet Civan, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Olay anına ilişkin görüntüler ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Civan’ın aniden dengesini kaybetmesi ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor.

Gelişmelerle ilgili detaylı bilgiler yetkililer tarafından paylaşılacak.

