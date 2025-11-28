Çayeli Bakır’a Toplumsal Fayda Ödülü: Arıcılığı Geliştirme Projesi Öne Çıktı

Çayeli Bakır’ın Arıcılığı Geliştirme Projesi, özel sektör, kamu ve yerel yönetimlerin sosyal sorumluluk çalışmaları arasında düzenlenen Toplumsal Fayda Ödülleri kapsamında ödül kazandı. Ödül, projeyi hayata geçiren kurumun yerel kalkınmaya sağladığı sürdürülebilir katkıyı tescilledi.

Ödül ve Kapsam

Dünya Gazetesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Toplumsal Fayda Ödülleri, sosyal sorumluluk, gönüllülük ve sosyal girişim alanlarına odaklanıyor. Bu yıl 9 ana kategori200’ü aşkın başvuru alındı; Çayeli Bakır, kapsamlı yerel kalkınma yaklaşımıyla öne çıkarak ödüle layık görüldü.

Proje Detayları

2014 yılında başlatılan Arıcılığı Geliştirme Projesi, bölgenin iklim ve florasına uygun sürdürülebilir arıcılık uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Projenin başlangıç aşamasında 90 üreticiye 650 adet Kafkas ırkı koloni ve kovan desteği sağlandı. Ayrıca şirket bünyesindeki Arıcılık Uzmanı aracılığıyla üreticilere düzenli teknik danışmanlık verilmeye devam ediyor.

Etkiler ve Sonuçlar

Projenin etkileri somut verilerle ortaya konuyor: yıllık bal üretimi projenin ilk yıllarında 2,5 ton seviyesindeyken bugün 8 tonun üzerine çıktı. Uzman desteği ve eğitim faaliyetleri sayesinde koloni kayıpları yüzde 5 seviyelerine geriledi. Bu gelişmeler, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin hem ekonomik hem de ekolojik açıdan sürdürülebilirliğini güçlendirdi.

Üreticilerin kooperatif çatısı altında örgütlenmesiyle ürün çeşitliliği genişledi. Bugün 93 üretici, balın yanı sıra ana arı, arı keki, polen, propolis ve balmumu gibi yan ürünler de üreterek bölgesel arıcılık ekosisteminin ekonomik açıdan kendi kendine yetebilen bir yapıya dönüşmesine katkı sağlıyor.

Çayeli Bakır’ın Açıklaması

Çayeli Bakır Genel Müdürü Murat Güreşçi, ödüle ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Arıcılığı Geliştirme Projemizin Toplumsal Fayda Ödülleri’nde ödüllendirilmesi, hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Madenli kültürünün önemli bir parçası olan arıcılığın geçmişte unutulmaya yüz tuttuğunu fark ederek bu alanda çalışan üreticilerimizi güçlü ve sürdürülebilir bir üretim modeline dönüştürecek şekilde destekledik. Bu ödülü almamızda emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Arıcılarımızın gelirlerinin artarak sürmesinden ve kendi kendine yeten bir üretim yapısına ulaşmalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Çayeli Bakır olarak topluma dokunan projelerimizle değer oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz".

