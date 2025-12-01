Çayırova'da akaryakıt istasyonunda alkollü müşteri çalışanı darp edip gözaltına alındı

Çayırova'da akaryakıt istasyonunda kavga: Alkollü müşteri gözaltında

Olayın detayları ve adli süreç

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, 26 Kasım’da gece saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda alkollü bir müşteri ile görevliler arasında tartışma yaşandı.

İstasyona aracıyla gelen G.G.Ö., yakıt aldıktan sonra pompa görevlisi M.E.S.’nin kendisine uzattığı fişle birlikte "Kasadan ödeyebilirsiniz" yönlendirmesi üzerine kasaya doğru yürüdü.

Ödeme yapıldıktan hemen sonra G.G.Ö., M.E.S.’ye dönerek "Oldu mu? Ödedim mi?" diyerek tartışma çıkardı. Bir anda öfkeye kapılan şahıs, çalışanı darbetmeye başladı.

Diğer personelin araya girmesine rağmen saldırgan, görevlisini istasyon dışına kadar kovaladı. Korkuya kapılan M.E.S., yola doğru kaçarak uzaklaştı.

Olay sonrası yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli G.G.Ö. bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 2 Aralık tarihinde mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği bildirildi.

