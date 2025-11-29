Çayırova'da kontrolden çıkan SUV şarküteriye daldı — Kıl payı kurtuluş kamerada

Kocaeli Çayırova'da kontrolden çıkan 41 TY 058 plakalı SUV, Cumhuriyet Caddesi'ndeki şarküteriye daldı; bir müşteri kıl payı kurtuldu, olay güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 23:40
Çayırova'da kontrolden çıkan SUV şarküteriye daldı — Kıl payı kurtuluş kamerada

Çayırova'da kontrolden çıkan SUV şarküteriye daldı — Kıl payı kurtuluş kamerada

Olayın ayrıntıları

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 41 TY 058 plakalı SUV, cadde üzerindeki bir şarküterinin vitrin camını kırarak içeri girdi.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın iş yerine yöneldiği ve o sırada kapı önünde bulunan müşterinin adım atmasıyla saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer alıyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanma olmadığı belirtildi; ancak hem iş yerinde hem de araçta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme polis ekipleri tarafından başlatıldı. Sürücü olarak kayıtlarda yer alan isim Erdoğan C. olarak bildirildi.

KOCAELİ'NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN SUV TİPİ ARAÇ, CADDE ÜZERİNDEKİ ŞARKÜTERİYE DALDI....

KOCAELİ'NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN SUV TİPİ ARAÇ, CADDE ÜZERİNDEKİ ŞARKÜTERİYE DALDI. BİR VATANDAŞIN ARACIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDUĞU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

KOCAELİ'NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN SUV TİPİ ARAÇ, CADDE ÜZERİNDEKİ ŞARKÜTERİYE DALDI....

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Mudanya'da Alzheimer Hastası Mustafa Abi İçin Gece Boyu Arama
2
Kahramanmaraş'ta polisten kaçan motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Osmaniye'de Molotoflu Saldırı: Kamyoneti Kundaklayan 2 Şüpheli Tutuklandı
4
Kiev'e Saldırı: Can Kaybı 3, Yaklaşık 600 Bin Hanede Elektrik Kesintisi
5
Çorum'da ilaçlama sonrası 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
6
Aksaray'da Palalı Saldırı: Taşpazar Mahallesi'nde 1 Ağır Yaralı
7
Aksaray'da Kıskançlık Krizi: Genç Kadın Erkek Arkadaşının Sevgilisini Bıçakladı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı