Çayırova'da kontrolden çıkan SUV şarküteriye daldı — Kıl payı kurtuluş kamerada

Olayın ayrıntıları

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 41 TY 058 plakalı SUV, cadde üzerindeki bir şarküterinin vitrin camını kırarak içeri girdi.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın iş yerine yöneldiği ve o sırada kapı önünde bulunan müşterinin adım atmasıyla saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer alıyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanma olmadığı belirtildi; ancak hem iş yerinde hem de araçta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme polis ekipleri tarafından başlatıldı. Sürücü olarak kayıtlarda yer alan isim Erdoğan C. olarak bildirildi.

