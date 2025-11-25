Çayırova'da metruk bina yıkıldı — Özgürlük Mahallesi'nde operasyon

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:10
Çayırova ilçesinin Özgürlük Mahallesindeki metruk bina, belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında yıkıldı. Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan yapı, uzun yıllardır atıl durumda olup çevre sakinlerinin şikâyetine konu oluyordu.

Çalışmalar, Çayırova Belediyesi öncülüğünde ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirildi. İş makineleri ile yapılan müdahale kontrollü şekilde yürütülerek olası risklerin önüne geçildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde şehir estetiğini bozan yapılarla mücadelenin süreceği vurgulandı. Açıklamada, bu yıl yürütülen çalışmalar sonucunda yıkılan metruk bina sayısının 2025'te 10'a ulaştığı ifade edildi.

Yerel yönetimler, kentin güvenliği ve estetiğini artırmak amacıyla benzer çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

