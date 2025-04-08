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Çekya Başbakanı Fiala'nın Sosyal Medya Hesabı Hacklendi

Çekya Başbakanı Petr Fiala'nın X hesabı hacklendi; gerçek dışı paylaşımlar gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:36
Çekya Başbakanı Fiala'nın Sosyal Medya Hesabı Hacklendi

Çekya Başbakanı Fiala'nın Sosyal Medya Hesabı Hacklendi

Çekya Başbakanlık Ofisi, Başbakan Petr Fiala'nın X sosyal medya hesabının hacklendiğini ve hesaptan gerçek dışı paylaşımlar yapıldığını açıkladı.

Hesapta Gerçek Dışı Paylaşımlar Yapıldı

Hükümet Sözcüsü Lucie Michut Jesatkova, basına yaptığı açıklamada, Başbakan Fiala'nın resmi X hesabının, alınan tüm güvenlik tedbirlerine rağmen sabah saatlerinde kısa süreliğine hacklendiğini vurguladı.

Jesatkova, kimliği belirsiz hackerlerin, 3 partiden oluşan hükümetin resmi X hesabını da hedef alarak, başbakanın hesabından “Rus güçlerinin Çek sınırında Çek askerlere ateş açtığı ve ABD’nin gümrük düzenlemesine karşı Çekya’nın da misilleme yapacağı” gibi asılsız ifadelerle paylaşımlarda bulunduğunu belirtti.

Olayın Araştırılması Devam Ediyor

Söz konusu paylaşımların daha sonra kaldırıldığı ve hesabın yeniden güvence altına alındığı açıklandı. Jesatkova ayrıca, bu olayın arkasında kimin ya da kimlerin olduğunun emniyet güçleri tarafından araştırıldığını ifade etti.

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