Cenevre'deki Gayriresmi Kıbrıs Toplantısı Başladı

Genişletilmiş formatta gayriresmi Kıbrıs toplantısı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hede başkanları için düzenlediği akşam yemeğiyle Cenevre'de başladı.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde, Guterres'in himayesinde gerçekleştirilen toplantıya, Kıbrıs Türk ve Rum tarafı temsilcilerinin yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin heyetleri de katıldı.

Yemekte KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlık yetkilisi Stephen Doughty yer aldı. BMGK Genel Sekreteri Guterres, yemek öncesi heyet başkanlarını kapıda karşıladı.

Görüşmeler yarın da devam edecek. Kıbrıs meselesinde ilerleme kaydedilmesi umuduyla yapılan toplantı, yarın da sürecek. Guterres, ikinci gününde sabah saatlerinde heyetlerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek. Genel Sekreter ile yapılacak ikili toplantılarda her heyet başkanına 5 kişi eşlik edecek. Ardından TSİ 13.30'da tüm tarafların bir araya geleceği genişletilmiş toplantı planlanıyor ve bu oturumun TSİ 16.30'da sona ermesi bekleniyor.

Toplantının öncesinde "aile fotoğrafı" çekilecek ve Guterres'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyecek; ancak Guterres'in basın toplantısı yapması beklenmiyor.

Taraflar arasında ortak zemin yok. Kıbrıs'taki taraflar ortasında buluşma zeminine ulaşılamaması, resmi müzakerelerin başlaması açısından engel oluşturuyor. Türk tarafı, 2020 Ekim ayında bu göreve gelen Erdoğan'ın desteklediği "egemen eşitlik ve iki devlet işbirliği" modelini savunuyor.

Bu konularda resmi müzakerelerin başlaması için öncelikle Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve uluslararası statüsünün tanınmasını talep eden Türk yetkilileri, BM dahil olmak üzere tüm muhataplarla bu mesajı iletiyor. Öte yandan, Kıbrıs Rum tarafı, geçmişte müzakere ettikleri federasyon modelinde ısrarlarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, yemekten önce yaptığı açıklamada, KKTC'nin haklarını koruma amacıyla Cenevre'de bulunduklarını belirtti. Tatar, "Bu, ilerleme sağlamak adına bir adımdır. Sürecin devamı ise GKRY'nin tutumuna bağlıdır," şeklinde konuştu. Tatar, uluslararası toplum ve BM'den GKRY'ye cesaret vermelerini talep edeceklerini vurguladı ve "Kıbrıs'ın gerçekleri göz önünde bulundurulmadan çözüme ulaşmak mümkün değil," dedi.