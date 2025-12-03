Çerkezköy'de Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarpıp Yan Yattı — 187 Promil

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 187 promil alkollü sürücü park halindeki iki araca çarpıp aracının yan yatmasına neden oldu; sürücü yaralanmadı, ehliyete el konuldu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 00:38
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, alkollü bir sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarptıktan sonra yan yattı.

Kaza Noktası ve Olayın Seyri

Kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde üzerinde meydana geldi. S.T. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu önce park halindeki iki araca çarptı, ardından yan yatma sonucu durdu.

Ekiplerin Müdahalesi ve Alkol Testi

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası sürücü yaralanmadan olay yerinde bulundu ve sağlık ekiplerine tedavi istemediğini bildirdi. Yapılan alkol testinde sürücünün yasal sınırın çok üzerinde, 187 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Soruşturma ve Yasal İşlem

Olayla ilgili olarak S.T. isimli sürücünün ehliyetine el konuldu. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.

