Çerkezköy'de Kırmızı Işık İhlali: 2 Yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Çerkezköy–Çorlu yolu üzerinde gerçekleşti. Çerkezköy istikametine seyreden bir otomobil ile jandarma istikametine dönmeye çalışan başka bir otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Jandarma ekipleri, kırmızı ışık ihlali yapan aracı tespit etmek için çalışma başlattı.

