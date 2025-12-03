Çermik’te Engelliler Unutulmadı: 3 Aralık Ziyaretleri

Çermik’te Engelliler Unutulmadı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hane ziyaretleriyle destek

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, Çermik Kaymakamı Adem Karataş ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Ebubekir Tekdemir engelli bireyleri ziyaret etti. Ziyaretler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Ebubekir Tekdemir ziyarete ilişkin, "Hoş bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretimizde her daim yanlarında olduğumuzu belirttik. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğimizi, devletimizin her daim kapısının açık olduğunu dile getirerek sevinçlerine ortak olduk. Ziyaretlerimizden memnun olan ailelerimizin hayır duasını alarak ziyaretimizi tamamladık" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yönelik desteklerin süreceğini vurguladı ve hane ziyaretlerinin önemine dikkat çekti.

