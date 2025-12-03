Çermik’te Engelliler Unutulmadı: 3 Aralık Ziyaretleri

Çermik Kaymakamı Adem Karataş ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ebubekir Tekdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hane ziyaretleriyle engelli bireyleri ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 23:25
Çermik’te Engelliler Unutulmadı: 3 Aralık Ziyaretleri

Çermik’te Engelliler Unutulmadı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hane ziyaretleriyle destek

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, Çermik Kaymakamı Adem Karataş ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Ebubekir Tekdemir engelli bireyleri ziyaret etti. Ziyaretler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Ebubekir Tekdemir ziyarete ilişkin, "Hoş bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretimizde her daim yanlarında olduğumuzu belirttik. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğimizi, devletimizin her daim kapısının açık olduğunu dile getirerek sevinçlerine ortak olduk. Ziyaretlerimizden memnun olan ailelerimizin hayır duasını alarak ziyaretimizi tamamladık" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yönelik desteklerin süreceğini vurguladı ve hane ziyaretlerinin önemine dikkat çekti.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE ENGELLİ BİREYLER ZİYARET EDİLDİ.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE ENGELLİ BİREYLER ZİYARET EDİLDİ.

İLÇE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ EBUBEKİR TEKDEMİR

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep’te kaybolan 13 yaşındaki Eye Ahmet Hatay’da bulundu
2
Çermik’te Engelliler Unutulmadı: 3 Aralık Ziyaretleri
3
Edirne'de Engelliler Günü Konseri: Kadın Darbuka Ritim Grubu Coşturdu
4
Tanju Özcan'dan Faruk Özlü'ye: "O giderken biz o yoldan dönüyorduk"
5
Krakow'da Tramvay Kazası: 2'si Ağır 35 Yaralı
6
İnegöl'de Marketin Yük Asansöründe İşçi Ağır Yaralandı
7
Tarsus'ta Engelsiz Zumba ile 3 Aralık'ta Farkındalık

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?