Çeşme'de Tekne Yangını: Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda Alevler Hızla Yayıldı

Çeşme Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda bir teknede başlayan yangın hızla diğer teknelere sıçradı; yoğun duman ve panik yaşandı, itfaiye müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:12
Çeşme'de Tekne Yangını: Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda Alevler Hızla Yayıldı

Çeşme'de Tekne Yangını Ilıca Yıldızburnu Plajı'nı Korkuttu

İzmirin turistik ilçesi Çeşme'de, Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda bir teknede çıkan yangın kısa sürede çevredeki diğer teknelere de sıçradı. Bölgeyi kaplayan yoğun duman, çevrede paniğe neden oldu.

Olay Saati ve İlk Müdahale

Yangın, saat 11.00 civarında başladı. Edinilen bilgiye göre demirli bir teknede başlayan alevler, hızla yayılarak birden fazla tekneyi etkiledi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Sahillerde Korku ve Çabalar

Yangının büyümesi üzerine teknelerin sahipleri, teknelerini alevlerden uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Kıyıdan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı ve kilometrelerce uzaktan görüldü.

Çevredeki vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadı; yangının teknelere sıçramasını engellemeye yönelik girişimler sürdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yangının Seyri

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, bölgedeki söndürme çalışmalarına rağmen yangının bir süre daha devam ettiği bilgisi alındı. Olayla ilgili soruşturma ve zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

İZMİR'İN TURİSTİK İLÇESİ ÇEŞME'DE, ILICA YILDIZBURNU PLAJI’NDA BİR TEKNEDE ÇIKAN YANGIN KISA...

İZMİR'İN TURİSTİK İLÇESİ ÇEŞME'DE, ILICA YILDIZBURNU PLAJI’NDA BİR TEKNEDE ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE DİĞER TEKNELERE DE SIÇRADI. BÖLGEYİ KAPLAYAN YOĞUN DUMAN PANİĞE NEDEN OLURKEN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

İZMİR'İN TURİSTİK İLÇESİ ÇEŞME'DE, ILICA YILDIZBURNU PLAJI’NDA BİR TEKNEDE ÇIKAN YANGIN KISA...

İLGİLİ HABERLER

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi
2
Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM'den Yerli ve Milli Bulut Çözümü
3
Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?
4
Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Özel Tekne Alevlere Teslim Oldu
5
Dr. Koçoğlu Uyardı: Doğada Yetişen Mantarlar Zehirli Olabilir
6
Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz Projesi Toplumsal Fayda Ödülü Aldı
7
Mehmet Akif Caddesi'nde İşgal Son: Kepez Zabıta Temizledi

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?