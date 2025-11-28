Çeşme'de Tekne Yangını: Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda Alevler Hızla Yayıldı

Çeşme'de Tekne Yangını Ilıca Yıldızburnu Plajı'nı Korkuttu

İzmirin turistik ilçesi Çeşme'de, Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda bir teknede çıkan yangın kısa sürede çevredeki diğer teknelere de sıçradı. Bölgeyi kaplayan yoğun duman, çevrede paniğe neden oldu.

Olay Saati ve İlk Müdahale

Yangın, saat 11.00 civarında başladı. Edinilen bilgiye göre demirli bir teknede başlayan alevler, hızla yayılarak birden fazla tekneyi etkiledi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Sahillerde Korku ve Çabalar

Yangının büyümesi üzerine teknelerin sahipleri, teknelerini alevlerden uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Kıyıdan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı ve kilometrelerce uzaktan görüldü.

Çevredeki vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadı; yangının teknelere sıçramasını engellemeye yönelik girişimler sürdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yangının Seyri

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, bölgedeki söndürme çalışmalarına rağmen yangının bir süre daha devam ettiği bilgisi alındı. Olayla ilgili soruşturma ve zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

