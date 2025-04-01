Cevdet Yılmaz'dan Mustafa Kayhan'a Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü, uzun yıllardır mesai arkadaşımız Mustafa Kayhan bey, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Tarım sektörümüze önemli katkıları olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tarım camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Yılmaz mesajında, "Bayram dönüşü trafik kurallarına uyalım ve sevdiklerimize sağlıkla kavuşalım" diyerek trafik güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.