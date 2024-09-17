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Cevdet Yılmaz, Kütahya'da Adnan Menderes'i Anma Etkinliğinde Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya'da Adnan Menderes için düzenlenen anma etkinliğine katılarak önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:56
Cevdet Yılmaz, Kütahya'da Adnan Menderes'i Anma Etkinliğinde Bulundu

Cevdet Yılmaz, Kütahya'da Anma Etkinliği Düzenledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 27 Mayıs 1960 tarihinde idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in anısını yaşatmak amacıyla Kütahya'da bir etkinlikte yer aldı.

Kortej Yürüyüşü ve Vefa

Etkinlik, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve parti binası önünden başlayan anma korteji yürüyüşü ile başladı. Kortej, Menderes Bulvarı boyunca ilerleyerek Zafer Meydanı'nda sona erdi. Yılmaz, burada kısa bir konuşma yaparak Menderes’in millet için yaptığı katkılara değindi.

Demokrasi Vurgusu

Yılmaz, konuşmasında, "Adnan Menderes'in idam edilişinin üzerinden 63 yıl geçti. Bugün burada, milletin adamına, milletin teveccühünü gösterdiği için bir aradayız," dedi. Yılmaz, ayrıca vatan için canlarını feda eden şehitlere rahmet dileyerek, "Bu acı hadiselerin bir daha yaşanmaması için demokrasimize sahip çıkmalıyız," ifadelerini kullandı.

Özel Anma Programı

Akşam saatlerinde Kütahya’da Adnan Menderes ve yol arkadaşları için özel bir anma programının düzenleneceğini belirten Yılmaz, "Yeni nesillere tarih bilincini aktarmak için bu konuları daha geniş bir şekilde ele alacağız," şeklinde konuştu.

Menderes'in Mirası ve Kütahya'nın Önemi

Yılmaz, Kütahya ile Menderes arasında önemli bir bağ olduğunu, Menderes'in burada milletvekilliği yaptığını ve 27 Mayıs darbesinden sonra gözaltına alındığını hatırlattı. Kütahya'daki birçok yapının Menderes’in eserleri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Milletin adamı olarak tanınmaya devam eden Menderes, Kütahya’nın vefasını bir kez daha sergiledi," ifadesini kullandı.

Dua ile Son Buldu

Etkinlik, Kütahya Müftüsü İrfan Açık tarafından Menderes ve yol arkadaşları için yapılan dualarla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 4), Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63....

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 4), Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yılı dolayısıyla Kütahya'da düzenlenen anma etkinliğine katıldı. AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca parti binası önünden başlatılan Adnan Menderes'i anma kortej yürüyüşü, Menderes Bulvarı takip edilerek Zafer Meydanı'nda sona erdi. Programa Vali Musa Işın (sol 2) da katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 4), Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63....

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 4), Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yılı dolayısıyla Kütahya'da düzenlenen anma etkinliğine katıldı. AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca parti binası önünden başlatılan Adnan Menderes'i anma kortej yürüyüşü, Menderes Bulvarı takip edilerek Zafer Meydanı'nda sona erdi. Programa Vali Musa Işın (sol 2) da katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 4), Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63....

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 4), Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yılı dolayısıyla Kütahya'da düzenlenen anma etkinliğine katıldı. AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca parti binası önünden başlatılan Adnan Menderes'i anma kortej yürüyüşü, Menderes Bulvarı takip edilerek Zafer Meydanı'nda sona erdi. Programa Vali Musa Işın (sol 2) da katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 4), Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63....

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 4), Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yılı dolayısıyla Kütahya'da düzenlenen anma etkinliğine katıldı. AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca parti binası önünden başlatılan Adnan Menderes'i anma kortej yürüyüşü, Menderes Bulvarı takip edilerek Zafer Meydanı'nda sona erdi. Programa Vali Musa Işın (sol 2) da katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 4), Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63....

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 4), Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yılı dolayısıyla Kütahya'da düzenlenen anma etkinliğine katıldı. AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca parti binası önünden başlatılan Adnan Menderes'i anma kortej yürüyüşü, Menderes Bulvarı takip edilerek Zafer Meydanı'nda sona erdi. Programa Vali Musa Işın (sol 2) da katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 4), Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63....

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 4), Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yılı dolayısıyla Kütahya'da düzenlenen anma etkinliğine katıldı. AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca parti binası önünden başlatılan Adnan Menderes'i anma kortej yürüyüşü, Menderes Bulvarı takip edilerek Zafer Meydanı'nda sona erdi. Programa Vali Musa Işın (sol 2) da katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 4), Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63....

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 4), Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yılı dolayısıyla Kütahya'da düzenlenen anma etkinliğine katıldı. AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca parti binası önünden başlatılan Adnan Menderes'i anma kortej yürüyüşü, Menderes Bulvarı takip edilerek Zafer Meydanı'nda sona erdi. Programa Vali Musa Işın (sol 2) da katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 4), Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63....

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 4), Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yılı dolayısıyla Kütahya'da düzenlenen anma etkinliğine katıldı. AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca parti binası önünden başlatılan Adnan Menderes'i anma kortej yürüyüşü, Menderes Bulvarı takip edilerek Zafer Meydanı'nda sona erdi. Programa Vali Musa Işın (sol 2) da katıldı.

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