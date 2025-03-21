Cevdet Yılmaz, Nevruz Bayramı’nı Kutladı: Birlik ve Beraberlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nevruz Bayramı'nı sosyal medya üzerinden Türkçe ve Kürtçe kutladı ve birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:06
Cevdet Yılmaz, Nevruz Bayramı’nı Kutladı: Birlik ve Beraberlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu özel günü Türkçe ve Kürtçe olarak selamladı.

Yılmaz, paylaşımında şöyle ifade etti: "Müşterek kültür coğrafyamızda asırlardır kutlanan, alanda yeniden canlandığı ve baharın müjdecisi bugünde, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini, gönlümüzde yanan kardeşlik ateşinin daim olmasını diliyorum."

Bu anlamlı mesaj, toplumda birlik ve dayanışmanın önemini bir kez daha vurguladı.

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