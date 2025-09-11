Charlie Kirk öldü: FBI şüpheliyi sorgulayıp serbest bıraktı, soruşturma sürüyor

Yayın Tarihi: 11.09.2025 05:13
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 06:02
FBI'dan son açıklama

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kişinin sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığını açıkladı.

Patel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuş, ancak yeni açıklamasında bu kişinin sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığını ve zanlının yakalanması için soruşturma ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirmiştir.

Trump ve yetkililerin tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, yayınladığı video mesajda Kirk'ün öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Charlie Kirk suikastinden dolayı üzüntü ve öfke içindeyim. Bugün Amerika için kara bir gün." ifadelerini kullandı. Trump, Kirk'ü "Büyük ve hatta efsanevi" olarak tanımlayıp, milyonlarca genç Amerikalıya ilham verdiğini vurguladı.

Trump ayrıca olayın ardından Truth Social hesabından ülke genelindeki bayrakların 14 Eylül akşamına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdiğini duyurmuştur.

Utah Valisi Spencer Cox ise düzenlenen basın toplantısında soruşturmada FBI Direktörü Kash Patel ve Trump ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, "Bunun siyasi bir suikast olduğunu açıkça belirtmek istiyorum." demiştir. Basın toplantısında yetkililer, ateşi açanın "tamamen koyu renkli kıyafetler giydiğini" ve atışın "muhtemelen bir çatıdan" geldiğini bildirmişlerdir.

Saldırının ayrıntıları

Olay, Utah eyaletindeki Utah Valley Üniversitesi'nde çarşamba günü öğleden sonra, Kirk'ün açık alanda konuşma yaptığı sırada meydana geldi. Kirk, konuşma esnasında nereden geldiği belirlenemeyen bir kurşunun hedefi oldu ve yaşamını yitirdi.

ABD medyasında ilk etapta bir zanlının gözaltına alındığı yönünde haberler yer almış, ancak daha sonra söz konusu kişinin olayın zanlısı olmadığı açıklanmıştır.

Kirk'ün profili ve tepkiler

Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, üniversite kampüslerinde muhafazakar fikirleri yayma amacıyla biliniyordu. X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon takipçisi bulunuyordu. Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimine katkı sağladığıyla anılıyordu ve ABD'deki Cumhuriyetçi çevrelerde etkin bir figür olarak tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin tepkiler arasında, Trump'ın radikal solun faaliyetlerini eleştirerek olayı "terörizm" olarak nitelendirmesi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kirk için "dua ettiğini" belirtmesi yer aldı.

FBI soruşturması devam ediyor; yetkililer zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

ABD'nin Utah eyaletinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Kirk’ün doğum yeri olan Chicago’nun kuzeybatısındaki Arlington Heights kasabası görüntülendi. Olayın ardından Trump, ülke genelindeki bayrakların 14 Eylül akşamına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

