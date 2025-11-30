CHP Başkanı Özgür Özel: İktidar Hedefini İfade Eden Bir CHP’ye Türkiye Hazır Olsun

CHP Başkanı Özgür Özel: "İktidar hedefini ifade eden bir CHP’ye Türkiye hazır olsun"

39. Olağan Kurultay'da 80 kişilik PM ve 15 kişilik YDK seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 39. Olağan Kurultayı'nın son gününde oyunu kullandı. Kurultayda 80 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapıldı.

Özel, oy kullanmasının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk gün yapılan tüzük değişikliğine işaret ederek, PM sayısını 60'tan 80'e çıkarttıklarını söyledi. Ayrıca genel başkanlık seçimi sürecine ilişkin şeffaflık vurgusu yaptı ve adaylık kurallarına değindi.

Konuşmasında, tüzük ve adaylık sürecine dair şunları belirtti: "Dün genel başkanlık seçimi vardı. Daha önce söz verdiğimiz gibi tüzüğümüze koyduğumuz mevcut genel başkanın imza toplamayacağını, böylece aday olmak isteyen herkese bin 370 delegenin hepsine açık olduğu bir süreci ortaya koyduk. Arkadaşlarımızın genel başkanlığa adaylık koymadıklarını söylediler. Dün bin 333 oyla, geçerli oyların tümünü alarak parti tarihinin en yüksek oyuyla başarı kazandık."

Özel, partinin iktidar hedefine ilişkin de şu ifadeleri kullandı: "Çok güçlü bir kadroyla iktidar yürüyüşümüzü yarından itibaren başlatıyoruz. Türkiye’ye iyi gelecek bu partideki güçlü birliktelik partimize, üyelerimize ve Türkiye’de iktidarın değiştirilmesini umut eden herkese iyi gelecek. İktidar yolunda yürüyeceğiz. Erken seçim talebimizi diri tutacağız. Bildiğimiz sorunları nasıl çözeceğimizi sokak sokak, mahalle mahalle, kapı kapı gezerek CHP başaracak. Dün de söyledim sokağa çıkan, meydanları dolup taşıran, kapıyı çalan, eve giren, sorunu ve çözümünü söyleyen, fabrikaları örgütleyen, işçileri örgütleyen, köylerde olan, tarımla, hayvancılıkla ilgili sorunların nasıl çözüleceğini anlatan, Türkiye’nin dış politikasından güvenlik kaygılarına kadar her konuda en kapsamlı çözüm önerilerini sunan, iktidar hedefini ifade eden bir CHP’ye Türkiye hazır olsun."

Özel'in açıklamaları, tüzük değişikliği ve yüksek oy oranıyla tamamlanan kurultayın ardından CHP'nin iktidar hedefini öne çıkardığını gösteriyor. Parti, önümüzdeki dönemde saha çalışmasını yoğunlaştıracağını ve erken seçim çağrısını canlı tutacağını duyurdu.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, "TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASINDAN, GÜVENLİK KAYGILARINA KADAR HER KONUDA EN KAPSAMLI ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SUNAN, İKTİDAR HEDEFİNİ İFADE EDEN BİR CHP’YE TÜRKİYE HAZIR OLSUN" DEDİ.