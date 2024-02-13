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CHP'de istifa krizi: Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de istifasını duyurdu

CHP Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 13:07
CHP'de istifa krizi: Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de istifasını duyurdu

CHP'de sallantı sürüyor. Bugün ikinci istifa haberi gelen CHP cephesinde bu defa Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in istifası gündemde yerini aldı.

Çetin, açıklamasında parti içerisinde yönetimin parti içi iktidarını korumaya çalıştığına dikkat çekti. Bu durumun da kendileri için kaygı verici sonuçlar yarattığını belirtti.

Çetin'in yaptığı açıklamada, partinin ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştığını, aday belirleme sürecinde adaletsizlik ve kayırmacılık yapıldığını, parti yönetiminin iktidar hırsıyla hareket ettiğini belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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