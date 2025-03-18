CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1.75 Milyon Üyenin Gücüne İşaret Etti

Özgür Özel, CHP'nin 1.75 milyon üyesiyle güçlendiğini ve erken seçimle demokrasiyi getireceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 17:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1.75 Milyon Üyenin Gücüne İşaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, güç mesajı verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içindeki birlik ve direncin önemine dikkat çekerek, "Bu parti 1 milyon 750 bin üyesiyle ayaktadır, 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını belirleyecek, erken seçim sandığını getirecek, hepinizi gönderecek, demokrasiyi getirecektir." dedi. Bu sözlerini TBMM Grup Toplantısı'nda sarf eden Özel, CHP'nin güçlü duruşunu vurguladı.

Soruşturmaları eleştirdi

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturmalarına yönelik olarak, "Öyle icat çıkarmayın, laboratuvarlarda örgüt, suç yaratmaya çalışmayın. Bu yaptıklarınızı Zekeriya Öz yapardı, sonra sınırdan sıçan gibi kaçtı." diyerek tepkisini dile getirdi.

Usulsüzlük iddiaları

CHP Genel Başkanı, İstanbul Bayrampaşa Belediyesi tarafından 2021 yılında 1,6 milyon lira usulsüzlük yapıldığını ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 104 milyon lira ödediği anket çalışmasını eleştirerek, bu konularla ilgili gerekli soruşturmaların açılmadığını iddia etti.

CHP Kurultayı’ndaki iftiralar

Özel, 38. Olağan Kurultay sırasında ortaya atılan iddiaları hatırlatarak, "1200 tane cep telefonu dağıtıldığı iddiaları asılsızdır. İspat edin!" şeklinde konuştu. İlgili iddiaları çürütmenin mümkün olduğunu vurgulayan Özel, CHP’nin itibarına saldırılarda bulunanların cüretini kınadı.

İmamoğlu’nun diploması ve siyasi yasak iddiaları

CHP İstanbul örgütüne yönelik duruşmalar devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "resmi belgede sahtecilik" soruşturmasına değinen Özel, siyasi yasak getirme çabalarını kınadı. İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi’nden mezun olduğunu ve diplomamızın geçerliliğinin sorgulanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Birlik ve dayanışma mesajı

Partinin geçmişi ve geleneklerine sahip çıktıklarını belirten Özel, CHP'deki birlik ve beraberliğin devam edeceğini belirterek, "Bu parti iktidara aparatı olacaklara teslim edilecek bir parti değildir. Gazi'nin partisi ayaktadır, iktidara yürütmektedir." şeklinde konuştu.

HÜDA-PAR Genel Başkanı'na çağrı

Özel, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’na seslenerek, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından siyasi etkinliklere sağlanan desteklerle ilgili açıklama yapmasını istedi ve kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini vurguladı.

Gelişmeler, CHP'nin 23 Mart'ta belirleyeceği cumhurbaşkanı adayı ve yaklaşan seçimlerle birlikte kamuoyunun dikkatini çekiyor.

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