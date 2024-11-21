CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Heyetiyle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Heyetiyle Güç Birliği Görüşmesi Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Önder İşleyen, İlknur Başer ve İsmail Hakkı Tombul ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, CHP Genel Merkezi'nde yapıldı.

CHP'nin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, bu toplantıda Selin Sayek Böke ile Deniz Yücel ve Meryem Gül Çiftci Binici gibi önemli isimler de Özgür Özel'e eşlik etti.

Bu buluşma, iki partinin işbirliği ve dayanışma konularındaki kararlılığını bir kez daha pekiştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Önder İşleyen (sağda), İlknur Başer (solda) ve İsmail Hakkı Tombul (ortada) ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Önder İşleyen (sağda), İlknur Başer (solda) ve İsmail Hakkı Tombul (ortada) ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.