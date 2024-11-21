DOLAR
34,48 -0,04%
EURO
36,42 -0,23%
ALTIN
2.956,07 -0,72%
BITCOIN
3.367.807,21 -3,65%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Heyetiyle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyeleriyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:33
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Heyetiyle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Heyetiyle Güç Birliği Görüşmesi Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Önder İşleyen, İlknur Başer ve İsmail Hakkı Tombul ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, CHP Genel Merkezi'nde yapıldı.

CHP'nin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, bu toplantıda Selin Sayek Böke ile Deniz Yücel ve Meryem Gül Çiftci Binici gibi önemli isimler de Özgür Özel'e eşlik etti.

Bu buluşma, iki partinin işbirliği ve dayanışma konularındaki kararlılığını bir kez daha pekiştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Önder...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Önder İşleyen (sağda), İlknur Başer (solda) ve İsmail Hakkı Tombul (ortada) ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Önder...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Önder İşleyen (sağda), İlknur Başer (solda) ve İsmail Hakkı Tombul (ortada) ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Silahlı Saldırı: 4 Kişi Yaralandı
2
UCM'den Netanyahu'nun Tarafsızlık Sorgulamasına Yanıt: Hakim Hohler Açıklık Getirdi
3
Üsküdar'da Kamyon Kazası: 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
4
Narkoçelik-49 Operasyonu: 58 Şüpheli Yakalandı, 1.756 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu ve Galant'a Tutuklama Emri
6
Hulusi Akar: İsrail, Türkiye için Büyük Bir Tehdit
7
12 Bin Polis Adayı İçin Ön Başvuru Süreci Başladı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar