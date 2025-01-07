CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba'nın Babası İçin Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Taziye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden babası Hüseyin Ağbaba için taziye ziyaretinde bulundu.

CHP tarafından yapılan açıklamaya göre, Özel; Ağbaba'nın yaşamını yitiren babası için Ankara Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenen taziyeye katıldı.

Özel'e, bazı genel başkan yardımcıları, CHP grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Murat Emir, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile bazı milletvekilleri eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın geçen hafta hayatını kaybeden babası Hüseyin Ağbaba için taziye ziyaretinde bulundu. Özel, Ankara Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenen taziyeye katıldı. Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda), CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol (solda) ile bazı milletvekilleri eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın geçen hafta hayatını kaybeden babası Hüseyin Ağbaba için taziye ziyaretinde bulundu. Özel, Ankara Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenen taziyeye katıldı. Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda), CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol (solda) ile bazı milletvekilleri eşlik etti.