DOLAR
35,33 -0,09%
EURO
36,62 0,16%
ALTIN
3.008,34 -0,63%
BITCOIN
3.414.663,17 5,27%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba'nın Babası İçin Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba'nın vefat eden babası Hüseyin Ağbaba için taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 22:07
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba'nın Babası İçin Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Taziye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden babası Hüseyin Ağbaba için taziye ziyaretinde bulundu.

CHP tarafından yapılan açıklamaya göre, Özel; Ağbaba'nın yaşamını yitiren babası için Ankara Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenen taziyeye katıldı.

Özel'e, bazı genel başkan yardımcıları, CHP grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Murat Emir, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile bazı milletvekilleri eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın geçen hafta hayatını...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın geçen hafta hayatını kaybeden babası Hüseyin Ağbaba için taziye ziyaretinde bulundu. Özel, Ankara Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenen taziyeye katıldı. Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda), CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol (solda) ile bazı milletvekilleri eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın geçen hafta hayatını...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın geçen hafta hayatını kaybeden babası Hüseyin Ağbaba için taziye ziyaretinde bulundu. Özel, Ankara Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenen taziyeye katıldı. Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda), CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol (solda) ile bazı milletvekilleri eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hayrat Vakfı Senegal'de Kadınlara Yönelik Kur'an Kursu ve Kitap Kafesi Açtı
2
Küçükçekmece'de 11 Katlı Binada Yangın Paniği
3
İstanbul'da Hakim Bilge Işık İçin Tören Düzenlendi
4
Antalya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
5
Sultangazi'de Eşini Vurup Cesedini Aracına Koyduğu İddia Edilen Zanlı Tutuklandı
6
Trump'tan Şaşırtan Açıklama: Kanada ABD'nin 51. Eyâleti Olmalı

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama