CHP Heyeti 39. Olağan Kurultay Öncesi Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Deniz Yücel başkanlığındaki heyet mozoleye çelenk bıraktı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel yönetimindeki heyet, 39. Olağan Kurultay öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.
Heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
