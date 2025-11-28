CHP Heyeti 39. Olağan Kurultay Öncesi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, 39. Olağan Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:33
CHP Heyeti 39. Olağan Kurultay Öncesi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

CHP Heyeti 39. Olağan Kurultay Öncesi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Deniz Yücel başkanlığındaki heyet mozoleye çelenk bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel yönetimindeki heyet, 39. Olağan Kurultay öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ DENİZ YÜCEL, BERABERİNDEKİ...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ DENİZ YÜCEL, BERABERİNDEKİ HEYETLE BİRLİKTE 39. OLAĞAN KURULTAY ÖNCESİ ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ DENİZ YÜCEL, BERABERİNDEKİ...

İLGİLİ HABERLER

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Koçarlı'da Gıda Denetimleri: Toplu Tüketim Yerleri Denetlendi
2
Kapıkule’de Araçta 23 Kilo 820 Gram Skunk Ele Geçirildi
3
Çayeli Bakır’a Toplumsal Fayda Ödülü: Arıcılığı Geliştirme Projesi Öne Çıktı
4
Edirne'de Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
5
Manavgat Belediyesi'nde Kamu İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi
6
Hitit Üniversitesi: Antagonistik Mayalarla 500 Milyon Dolarlık Kuru Üzüm İhracatındaki Toksin Tehdidine Bilimsel Çözüm
7
Talas Belediyesi'nden Personele Sigara Bırakma Eğitimi

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?