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CHP'li Gökçek'ten Tutuklu Göstericilere Serbest Bırakma Çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, izinsiz gösterilere katılan tutukluların serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 14:42
CHP'li Gökçek'ten Tutuklu Göstericilere Serbest Bırakma Çağrısı

CHP'li Gökçek'ten Tutuklu Göstericiler İçin Çağrı

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmaların ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan kişilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Basın Toplantısında Önemli Açıklamalar

Meclis'te gerçekleştirilen basın toplantısında, Gökçek, İBB'ye yönelik soruşturmalar ve izinsiz gösteriler sırasında yapılan gözaltı işlemlerine dair eleştirilerde bulundu. İzinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklu bulunan bireyleri hatırlatan Gökçek, "Tutuklu bulunan arkadaşlarımız bir an evvel serbest bırakılmalıdır." dedi.

Deprem Gerçeği ve Toplumsal Kaygılar

Dün İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de hissedildiğini ifade eden Gökçek, bu olayın büyük bir kaygı ve paniğe yol açtığını vurguladığı konuşmasında, depremin Türkiye'nin ana gündemlerinden biri olması gerektiğinin altını çizdi.

Gökçek'e basın toplantısında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, izinsiz gösterilere katılan bazı kişiler ve avukatları da eşlik etti.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek (sağ 2), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul...

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek (sağ 2), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmaların ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklananların serbest bırakılmasını talep etti. Gökçek'e, basın toplantısında, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba (sol 2), izinsiz gösterilere katılan bazı kişiler ile avukatları da eşlik etti.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek (sağ 2), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul...

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek (sağ 2), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmaların ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklananların serbest bırakılmasını talep etti. Gökçek'e, basın toplantısında, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba (sol 2), izinsiz gösterilere katılan bazı kişiler ile avukatları da eşlik etti.

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