CHP Lideri Özgür Özel'den 19 Mayıs mesajı: "Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalıyoruz"

Özgür Özel’den videolu ‘19 Mayıs’ mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dolayısıyla duygularını paylaşım platformu X hesabından yayımladı.



Özel'in mesajında, 19 Mayıs 1919'da atılan ilk adımın izinden yürüdüklerini ve mücadele ettiklerini vurguladı. Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "19 Mayıs 1919'da atılan o ilk adımın izinden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yürüyor ve mücadele ediyoruz... #19MayısGençlikveSporBayramı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyorum."

