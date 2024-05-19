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CHP Lideri Özgür Özel'den 19 Mayıs mesajı: "Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalıyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla X hesabından videolu bir mesaj paylaştı. Özel, paylaşımında 19 Mayıs'ın önemine vurgu yaparak Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılıklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 19.05.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 10:57
CHP Lideri Özgür Özel'den 19 Mayıs mesajı: "Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalıyoruz"

Özgür Özel’den videolu ‘19 Mayıs’ mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dolayısıyla duygularını paylaşım platformu X hesabından yayımladı.

Özel'in mesajında, 19 Mayıs 1919'da atılan ilk adımın izinden yürüdüklerini ve mücadele ettiklerini vurguladı. Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "19 Mayıs 1919'da atılan o ilk adımın izinden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yürüyor ve mücadele ediyoruz... #19MayısGençlikveSporBayramı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyorum." 

 

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