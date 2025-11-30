CHP Lideri Özgür Özel'in Anahtar Listesi Açıklandı: PM'de 31 Yeni İsim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi, YDK ve Bilim Kültür Sanat Platformu anahtar listesi açıklandı; PM 80 üyeye çıkarken 31 yeni isim yer aldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 14:56
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel tarafından hazırlanan anahtar liste, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın son gününde kamuoyuna sunuldu. Açıklanan listede Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu üyeleri yer alıyor.

Parti Meclisi

Özel'in anahtar listesinde PM adayları arasında şu isimler bulunuyor: Süreyya Öneş Derici, Barış Övgün, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Evrim Rızvanoğlu, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Polat Şaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Namık Tan, Mahmut Tanal, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcier, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Mehmet Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Ozan Varal, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cavit Arı, Ednan Arslan, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Saniye Barut, Ozan Bingöl, Burhanettin Bulut, İlhan Cihaner, Sercan Çıggın, M. Gül Çiftci Binici, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, Gülşah Deniz Atalar, Bedirhan Berk Doğru, Zeynel Emre, Hikmet Erbilgin, Bahattin Bahadır Erdem, Asiye Ergül, Ali Abbas Ertürk, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Uğurcan Irak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Berk Kılıç, Sinem Kırçiçek, Önder Kurnaz, Burcu Mazıcıoğlu ve Aylin Nazlıaka.

Yüksek Disiplin Kurulu

YDK listesindeki isimler: Turan Taşkın Özer, Yasemin Reçber, Aliye Tımisi Ersever, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Oğuzhan Cenan, Aliye Coşar, Deniz Çakır, Aysemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Mesut Kırşanlı ve Ali Narin.

Bilim Kültür Sanat Platformu

Bilim Kültür Sanat Platformu için anahtar listede yer alan isimler: Serkan Özcan, Şule Özsoy Boyunsuz, Kerim Rota, Tolga Sağ, Ömer Kaya Türkmen, Emine Uçak Erdoğan, Oya Ünlü Kızıl, Murat Arslan, Güldem Atabay ve Emre Kartaloğlu.

Not: Anahtar listede daha önce Parti Meclisi'nde bulunan 11 isim yer almadı. Toplam PM sayısının 60'tan 80'e yükseltilmesiyle PM'de toplam 31 yeni isim yer aldı.

