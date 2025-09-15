CHP MYK, Özgür Özel Başkanlığında Toplandı — Kurultay İptal Davası Gündemde

CHP MYK, Özgür Özel Başkanlığında Toplandı

Kurultay iptal davasının beşinci duruşması gündemde

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı, saat 10.15'te başladı.

Edinilen bilgiye göre toplantıda, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin bugün görülen davanın beşinci duruşması ele alındı.

Öte yandan bazı milletvekilleri, il başkanları, teşkilat üyeleri, partililer ve vatandaşlar da davayı genel merkezden takip ediyor.