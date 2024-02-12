CHP'nin Hatay Belediyesi adaylık teklifi götürdüğü iddialarına Haluk Levent'ten açıklama geldi

Murat Ağırel, CHP ve Haluk Levent ile ilgili gündemi sarsan bir iddiayı ortaya attı. Ağırel'in İddiasına göre, deprem bölgesi Hatay'da CHP, Lütfü Savaş'ın tekrar aday olmasının yarattığı tartışmalar nedeniyle Haluk Levent'e bir teklif sundu.

Geçtiğimiz günlerde 6 Şubat depremi anma töreninde Lütfi Savaş Hataylılar tarafından büyük tepki ile karşılaşmıştı. Tepkilerin hemen ardından Savaş'ın adaylığının yeniden gözden geçirileceği şeklinde yeni gelişmeler yaşanmıştı.

Son olarak ise Murat Ağırel'in ortaya attığı iddiaya göre Hatay belediye adaylığı için Haluk Levent'e teklif götürüldü. Haluk Levent'den ise yanıt gecikmedi ve sosyal medyada çıkan haberlere dair açıklama yaptı. Levent açıklamasında:

"CHP’den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında: Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var."

ifadelerine yer verdi.