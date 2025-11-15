Çin'den Vatandaşlarına Japonya'ya Seyahat Etmeyin Çağrısı

Çin'den vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmeme çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan konusundaki diplomatik gerilimin ardından vatandaşlarına Japonya\'ya seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu. Açıklama, Japonya ile ilişkilerde artan gerginliğin Çin vatandaşlarının güvenliğini riske attığı uyarısını içeriyor.

Takaichi\'nin Tayvan imaı ve tartışma

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi 7 Kasım\'da Japonya Ulusal Meclisi\'nde yaptığı konuşmada, Tayvan Boğazı\'na yönelik muhtemel bir askeri müdahalenin Japonya\'nın "varlığına yönelik bir tehdit" olarak görülebileceğini belirtti. Bu ifade, Japonya yasalarının "ülkenin varlığına yönelik tehdit" durumunda Japonya Öz Savunma Kuvvetleri\'ne (SDF) müdahale yetkisi tanıması nedeniyle, Tayvan\'a olası bir Çin saldırısına Japonya\'nın askeri yanıt verebileceği şeklinde yorumlandı.

Çin\'in resmi tepki ve uyarıları

Çin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Takaichi\'nin söylemleri "provokatif" olarak nitelendirildi. Bakanlık metninde, "Son zamanlarda Japon liderler Tayvan konusunda bariz şekilde provokatif açıklamalarda bulunarak Çin ile Japonya halkları arasındaki ilişkilere ciddi şekilde zarar vermiş ve Japonya\'daki Çin vatandaşlarının kişisel güvenlikleri için önemli riskler oluşturmuştur" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada vatandaşlara "yakın gelecekte Japonya\'ya seyahat etmekten kaçınmaları" çağrısı yapıldı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Takaichi\'nin sözlerine ilişkin olarak, "Japonya tarihten ders almaz ve Tayvan meselesine güç kullanarak müdahale etme riskini göze alırsa Çin Halk Kurtuluş Ordusu\'nun çelik iradesi karşısında ezici bir yenilgiye uğrayacak ve ağır bir bedel ödeyecektir" şeklinde uyardı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien ise, "Japonya Tayvan Boğazı\'na müdahale etmek üzere askeri güç kullanmaya cüret ederse bu bir 'saldırı eylemi' olacaktır ve Çin buna güçle karşılık verecektir" dedi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong, Japonya\'nın Çin Büyükelçisi Kenji Kanasugi\'yi bakanlığa çağırarak diplomatik nota verdi. Çin Komünist Partisi\'nin yayın organı People\'s Daily ise Takaichi\'nin sözlerini "Son 80 yılda bir Japon liderin Çin\'e karşı askeri tehditte bulunduğu ilk an" olarak yorumladı.

Havayolu şirketlerinden yolcu hakları düzenlemesi

Çin hükümetinin uyarısının ardından Air China, China Southern ve China Eastern gibi büyük havayolu şirketleri, 31 Aralık\'a kadar Japonya\'ya olan uçuşlar için bilet alan yolculara tam para iadesi veya ücretsiz değişiklik hakkı tanıyacaklarını duyurdu.

