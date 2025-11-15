Çin'den Vatandaşlarına Japonya'ya Seyahat Etmeyin Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan gerilimi sonrası vatandaşlarına Japonya’ya seyahatten kaçınma çağrısı yaptı; havayolları 31 Aralık’a kadar iade/ücretsiz değişiklik sundu.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:18
Çin'den Vatandaşlarına Japonya'ya Seyahat Etmeyin Çağrısı

Çin'den vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmeme çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan konusundaki diplomatik gerilimin ardından vatandaşlarına Japonya\'ya seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu. Açıklama, Japonya ile ilişkilerde artan gerginliğin Çin vatandaşlarının güvenliğini riske attığı uyarısını içeriyor.

Takaichi\'nin Tayvan imaı ve tartışma

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi 7 Kasım\'da Japonya Ulusal Meclisi\'nde yaptığı konuşmada, Tayvan Boğazı\'na yönelik muhtemel bir askeri müdahalenin Japonya\'nın "varlığına yönelik bir tehdit" olarak görülebileceğini belirtti. Bu ifade, Japonya yasalarının "ülkenin varlığına yönelik tehdit" durumunda Japonya Öz Savunma Kuvvetleri\'ne (SDF) müdahale yetkisi tanıması nedeniyle, Tayvan\'a olası bir Çin saldırısına Japonya\'nın askeri yanıt verebileceği şeklinde yorumlandı.

Çin\'in resmi tepki ve uyarıları

Çin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Takaichi\'nin söylemleri "provokatif" olarak nitelendirildi. Bakanlık metninde, "Son zamanlarda Japon liderler Tayvan konusunda bariz şekilde provokatif açıklamalarda bulunarak Çin ile Japonya halkları arasındaki ilişkilere ciddi şekilde zarar vermiş ve Japonya\'daki Çin vatandaşlarının kişisel güvenlikleri için önemli riskler oluşturmuştur" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada vatandaşlara "yakın gelecekte Japonya\'ya seyahat etmekten kaçınmaları" çağrısı yapıldı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Takaichi\'nin sözlerine ilişkin olarak, "Japonya tarihten ders almaz ve Tayvan meselesine güç kullanarak müdahale etme riskini göze alırsa Çin Halk Kurtuluş Ordusu\'nun çelik iradesi karşısında ezici bir yenilgiye uğrayacak ve ağır bir bedel ödeyecektir" şeklinde uyardı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien ise, "Japonya Tayvan Boğazı\'na müdahale etmek üzere askeri güç kullanmaya cüret ederse bu bir 'saldırı eylemi' olacaktır ve Çin buna güçle karşılık verecektir" dedi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong, Japonya\'nın Çin Büyükelçisi Kenji Kanasugi\'yi bakanlığa çağırarak diplomatik nota verdi. Çin Komünist Partisi\'nin yayın organı People\'s Daily ise Takaichi\'nin sözlerini "Son 80 yılda bir Japon liderin Çin\'e karşı askeri tehditte bulunduğu ilk an" olarak yorumladı.

Havayolu şirketlerinden yolcu hakları düzenlemesi

Çin hükümetinin uyarısının ardından Air China, China Southern ve China Eastern gibi büyük havayolu şirketleri, 31 Aralık\'a kadar Japonya\'ya olan uçuşlar için bilet alan yolculara tam para iadesi veya ücretsiz değişiklik hakkı tanıyacaklarını duyurdu.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, TAYVAN KONUSUNDA YAŞANAN DİPLOMATİK GERGİNLİĞİN ARDINDAN VATANDAŞLARINA...

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, TAYVAN KONUSUNDA YAŞANAN DİPLOMATİK GERGİNLİĞİN ARDINDAN VATANDAŞLARINA JAPONYA'YA SEYAHAT ETMEKTEN KAÇINMALARI YÖNÜNDE ÇAĞRIDA BULUNDU.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, TAYVAN KONUSUNDA YAŞANAN DİPLOMATİK GERGİNLİĞİN ARDINDAN VATANDAŞLARINA...

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜBİTAK 2237-A, BEUN'lü Akademisyenlerin Yapay Zekâ Projesini Destekledi
2
Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı açıldı — Fatih’in kültür ve edebiyat merkezi
3
Şehit Polis Ali Barut Salihli'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
BEUN'da 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı' ile şehit ve gazi yakınlarına destek
5
Rize'de Atmaca Güzellik Yarışması: 35 Atmaca Yarıştı
6
Erdoğan'dan Şehit Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Ailesine Başsağlığı
7
Mersin'de Vatandaşlık Vaadiyle 700 Bin TL’lik Dolandırıcılık: 2 Tutuklama

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı