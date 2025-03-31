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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rusya’yı Ziyaret Ediyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rusya’yı ziyaret ederek iki ülke ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 18:56
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rusya’yı Ziyaret Ediyor

Vang Yi, Moskova'yı Ziyaret Ediyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında, mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetiyle Rusya’ya resmi bir ziyarette bulunacak. Bu ziyaret, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni iktidarında, Çin’in Rusya ile ilişkilerini yeniden şekillendirmek amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna Krizi ve Çin'in Pozisyonu

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Çin, Rusya'ya yakın bir tutum sergileyerek, ABD ve Rusya’nın müzakerelerini destekliyor. Pekin yönetimi, ABD ile rekabetinde bir denge kurmak için Rusya ile daha yakın ilişkiler sürdürmeyi hedefliyor.

Şi ve Putin Arasındaki Yakınlaşma

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl içinde karşılıklı ziyaretlerde bulunacak. Özellikle 9 Mayıs'ta Rusya’da yapılacak Zafer Günü kutlamalarına ve eylül'de Çin’de düzenlenecek törenlere katılması bekleniyor.

Uluslararası Koordinasyon ve İşbirliği

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kalıcı üyeleri olan Çin ve Rusya, uluslararası meselelerde daha sıkı bir işbirliği içine girmiş durumda. BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı mekanizmaları etkin hale getirerek Küresel Güney ülkeleri arasındaki dayanışmayı artırmayı amaçlıyorlar.

Stratejik Diyaloglar ve İstişareler

Vang Yi’nin ziyareti öncesinde, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Pekin’i ziyaret etti ve iki ülke arasında stratejik diyalog toplantıları gerçekleştirildi. Vang’ın Moskova’yı ziyareti sırasında Lavrov ile görüşmesinin yanı sıra, Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilmesi de bekleniyor.

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