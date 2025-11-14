Çine Devlet Hastanesi'nde Diyabet Farkındalığı: Ücretsiz Kan Şekeri Ölçümü

Çine Devlet Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde bilgilendirme standı ve ücretsiz kan şekeri ölçümleriyle erken teşhise dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 15:16
Etkinlikte amaç erken teşhis ve bilgilendirme

Çine Devlet Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında vatandaşları bilgilendirmek ve hastalık konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hastane girişinde bir bilgilendirme standı açtı.

Etkinlik süresince sağlık çalışanları, diyabet hakkında bilgilendirmelerde bulunup hastaların sorularını yanıtladı. Vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapılırken, diyabetin erken teşhis edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yetkililer, diyabetle etkin mücadelenin düzenli kontroller ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile mümkün olduğunu belirtti.

Çine Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında, hastanemizde farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı kurulmuş; etkinlik süresince hastalarımıza danışmanlık hizmeti verilmiş ve kan şekeri ölçümleri gerçekleştirilmiştir".

