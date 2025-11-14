Çine Devlet Hastanesi'nde Diyabet Farkındalığı: Ücretsiz Kan Şekeri Ölçümü

Etkinlikte amaç erken teşhis ve bilgilendirme

Çine Devlet Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında vatandaşları bilgilendirmek ve hastalık konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hastane girişinde bir bilgilendirme standı açtı.

Etkinlik süresince sağlık çalışanları, diyabet hakkında bilgilendirmelerde bulunup hastaların sorularını yanıtladı. Vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapılırken, diyabetin erken teşhis edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yetkililer, diyabetle etkin mücadelenin düzenli kontroller ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile mümkün olduğunu belirtti.

Çine Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında, hastanemizde farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı kurulmuş; etkinlik süresince hastalarımıza danışmanlık hizmeti verilmiş ve kan şekeri ölçümleri gerçekleştirilmiştir".

