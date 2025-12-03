Cizre'de Barzani Sempozyumu: 'Koruma Görüntüleri' İçin Soruşturma Başlatıldı

Cizre'de Barzani sempozyumu sonrası 'koruma görüntüleri' soruşturması

İçişleri Bakanlığı, Irak KDP lideri Mesut Barzani'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde katıldığı sempozyumda kamuoyuna yansıyan 'koruma görüntüleri'yle ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

İnceleme ve görevlendirme

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından detaylı bir inceleme başlatıldığı ve konuyla ilgili iki müfettiş'in görevlendirildiği belirtildi.

"Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili ‘koruma görüntülerinin’ kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

