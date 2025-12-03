Cizre'de Dicle Nehri'nde 12 Yaşındaki Ahmet Erçil'in Cansız Bedeni Bulundu

Cizre'de Dicle Nehri'ne terliğini almak için giren 12 yaşındaki Ahmet Erçil akıntıya kapıldı; arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:23
Terliğini almak isterken akıntıya kapıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesi Dicle Nehri'nde dün akşamüzeri meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Ahmet Erçil, nehre düşen terliğini almak isterken dengesini kaybedip suya düştü.

Erçil, akıntıya kapılarak suda kayboldu. İhbar üzerine AFAD, Cizre Belediyesi itfaiye ve dalgıç ekipleri bölgeye sevk edildi.

Havanın kararması nedeniyle aramalara ara verildi; çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Aramalar su üstünde botlarla, su altında balık adamlar ve su altı kamerası ile sürdürüldü.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

