Cizre'de Dicle Nehri'nde 12 Yaşındaki Ahmet Erçil'in Cansız Bedeni Bulundu

Terliğini almak isterken akıntıya kapıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesi Dicle Nehri'nde dün akşamüzeri meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Ahmet Erçil, nehre düşen terliğini almak isterken dengesini kaybedip suya düştü.

Erçil, akıntıya kapılarak suda kayboldu. İhbar üzerine AFAD, Cizre Belediyesi itfaiye ve dalgıç ekipleri bölgeye sevk edildi.

Havanın kararması nedeniyle aramalara ara verildi; çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Aramalar su üstünde botlarla, su altında balık adamlar ve su altı kamerası ile sürdürüldü.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNDE, DİCLE NEHRİ'NE DÜŞEN TERLİĞİNİ ALMAK İSTERKEN AKINTIDA KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ AHMET ERÇİL’İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU.