Cizre'de Dicle Nehri'nde 12 Yaşındaki Çocuk Akıntıya Kapıldı

Olay ve kurtarma çalışmaları

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri kenarında meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Ahmet Erçil, nehre düşen terliğini almak isterken dengesini kaybedip suya düştü. Kısa sürede akıntıya kapılan çocuk suda kayboldu; bir vatandaşın kurtarma çabası sonuç vermedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve emniyet ekipleri, küçük çocuğu bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Cizre Belediyesi Dalgıç ve İtfaiye Ekipleri balıkadamlar ile su altında, botlarla ise su üstünde arama yaptı.

Ekipler, Dicle Nehri’nin akıntılı ve yer yer girdaplı bölgelerinde aramaları akşam karanlığına kadar titizlikle sürdürdü; ancak herhangi bir sonuca ulaşılamayınca arama çalışmalarına ara verildi. Çalışmaların yarın yeniden başlayacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

