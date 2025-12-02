Cizre'de Dicle Nehri'nde 12 Yaşındaki Çocuk Akıntıya Kapıldı

Cizre'de Dicle Nehri'ne düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılan 12 yaşındaki Ahmet Erçil için AFAD ve ekiplerin başlattığı arama çalışmaları akşama kadar sürdürüldü.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 20:14
Cizre'de Dicle Nehri'nde 12 Yaşındaki Çocuk Akıntıya Kapıldı

Cizre'de Dicle Nehri'nde 12 Yaşındaki Çocuk Akıntıya Kapıldı

Olay ve kurtarma çalışmaları

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri kenarında meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Ahmet Erçil, nehre düşen terliğini almak isterken dengesini kaybedip suya düştü. Kısa sürede akıntıya kapılan çocuk suda kayboldu; bir vatandaşın kurtarma çabası sonuç vermedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve emniyet ekipleri, küçük çocuğu bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Cizre Belediyesi Dalgıç ve İtfaiye Ekipleri balıkadamlar ile su altında, botlarla ise su üstünde arama yaptı.

Ekipler, Dicle Nehri’nin akıntılı ve yer yer girdaplı bölgelerinde aramaları akşam karanlığına kadar titizlikle sürdürdü; ancak herhangi bir sonuca ulaşılamayınca arama çalışmalarına ara verildi. Çalışmaların yarın yeniden başlayacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNDE, DİCLE NEHRİ'NE DÜŞEN TERLİĞİNİ ALMAK İSTERKEN AKINTIDA KAYBOLAN 12...

ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNDE, DİCLE NEHRİ'NE DÜŞEN TERLİĞİNİ ALMAK İSTERKEN AKINTIDA KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİN GENİŞ ÇAPLI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNDE, DİCLE NEHRİ'NE DÜŞEN TERLİĞİNİ ALMAK İSTERKEN AKINTIDA KAYBOLAN 12...

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de 67 Anne 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesiyle Bilgilendirildi
2
Kayseri'de 'Uyuşturucu Ticareti'nden 14 Yıl 25 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
3
Putin, Witkoff ve Jared Kushner Moskova'da Ukrayna Barış Planını Görüştü
4
ADÜ'de Siber Güvenlik Eğitimi: GEKA ile 2026 Protokolü İmzalandı
5
Başkale'de 60 kilogram skunk ele geçirildi
6
Kırıkkale'de Kardeş Kavgası Kanlı Bitti: Ağabeyini Bıçaklayarak Öldürdü

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde