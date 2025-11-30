Cizre Kitap Fuarı'na Yerel Yazarların Tam Notu

Cizre Kitap Fuarı, 120 yayınevi ve 80 stantla binlerce ziyaretçi çekti; yerel yazarlar etkinliğin ilçeye kültürel katkısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:57
Cizre Kitap Fuarı'na Yerel Yazarların Tam Notu

Cizre Kitap Fuarı'na Yerel Yazarların Tam Notu

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Cizre Kitap Fuarı’nı değerlendiren yerel yazarlar, fuarın ilçeye büyük bir katkı sağladığını ve etkinlik sayesinde Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen insanların Cizre’yi görüp tanıdıklarını söyledi.

Organizasyon ve katılım

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü katkıları, Şırnak Valiliği himayesinde Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda Sanat ve Sevgi Sokağı'nda düzenlenen 120 yayınevi ve birçok yazarın 80 stantta kitaplarının sergilendiği "Cezeri’nin izinde kardeşlik ruhuyla Türkiye yüzyılı Cizre Kitap Fuarı" büyük bir ilgi gördü. Fuarı binlerce kişi ziyaret ederken, yazarlar ve yayınevleri gördükleri ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Yazarların değerlendirmeleri

Abdullah Yaşın, etkinliğin büyük bir hizmet olduğunu söyledi. Yaşın, "Bu kitap fuarı ile birçok insan Türkiye’nin değişik yerlerinden gelip Cizre’yi tanıdılar. Cizre’nin tarihi eserlerini ve yerlerini tanıdılar. Nuh Peygamberin mezarına gittiler, Mem U Zin’in mezarına gittiler. İsmail Ebul-İz El-Cezeri’nin, Melaye Ciziri’nin mezarına gittiler ve çok tarihi bir yer olduğunu görüp öğrendiler. Bu fuar sayesinde öğrencilere kitap sevgisi aşılandı. Bundan sonra da böyle fuarların olması çok güzel olur" dedi.

Mehmet Emin Bozkuş ise fuarın birinci gününden bugüne kadar aynı yoğunluk hatta katlanarak arttığını belirterek, "Bunun devamını diliyorum. Bunun her sene yapılması kültürel açıdan bizim memleketimize faydası olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Maral Hazal, fuarın açılmasında emekleri olanlara ve kendilerini halkla buluşturan Cizre Kaymakamlığı'na teşekkür ederek, "İlk defa olmasına rağmen büyük bir ilgi ve coşku var bu da bizi mutlu etti, bizi çok sevindirdi" şeklinde konuştu.

Ömer Hattapoğlu da Melaye Ciziri’nin şiirleriyle ilgili hazırladığı üç kitaptan oluşan setten ve fuarın yarattığı etkiyle ilgili duygularından söz etti: "Bu kitap setini bitirdikten sonra böyle muhteşem bir fuar ile karşılaşacağımı hiç düşünmüyordum. Fuar sayesinde Cizre halkı ile gönül bağı kurduk. Halk aşırı derecede bu fuara ilgi gösterdi. Cizre gerçekten gönülden bize uğrayınca ne diyeceğimizi şaşırdık. Buna vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gelecek için beklentiler

Yazarlar, fuarın tekrarlanmasının ilçeye kültürel açıdan değer katacağını vurguladı ve benzer etkinliklerin sürdürülmesini talep etti.

CİZRE KİTAP FUARI

CİZRE KİTAP FUARI

CİZRE KİTAP FUARI

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 21 Yaralı — Kimlik Tespiti Sürüyor
2
Lüleburgazlı Muhtarlar Vali Uğur Turan'a Sıkıntılarını Aktardı
3
Zernek Barajı'na araç düştü: Van Gürpınar'da 3 kişi için arama-kurtarma
4
Mardin'de Huzur ve Güven Uygulamaları: 70 ekip, 205 personel
5
Batman İtfaiyesi 20 Metrelik Kuyuda Mahsur Kalan Horozu Kurtardı
6
Diyarbakır'da CHP Adayı Canan Demir Partiden İstifa Etti
7
Diyarbakır Bağlar'da İtfaiye Operasyonu: Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı