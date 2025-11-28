Çolakbayrakdar: Erciyesevler'e 7 Hekimli Aile Sağlık Merkezi Temeli Atıldı

Modern ASM’lerle vatandaşlarımıza hızlı ve kolay sağlık hizmeti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi’nde yapılacak 7 hekimli aile sağlık merkezinin temelini attı. Bölgenin uzun süredir ihtiyaç duyduğu sağlık tesisinin inşaatına başlandığını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, törende yaptığı konuşmada: "Kıymetli hemşehrilerim, Erciyesevler Mahallesi’nde aile sağlık merkezimizin temellerini atıyoruz. İnşallah bugün başlayan inşaat süreci en kısa sürede tamamlanacak ve bölgede yaşayan hemşehrilerimize hizmet vererek onların daha kolay sağlık hizmetlerinden faydalanmalarına imkân tanıyacak. Bölgenin uzun süredir ihtiyacı olan aile sağlık merkezi tesisi, Kocasinan Belediyemiz tarafından yapılan ihale sonucunda inşaatı başlatıldı. Allah nasip ederse, önümüzdeki yılın ortasına doğru burayı açmayı hedefliyoruz. Kazasız, belasız ve sağlıkla tamamlanması inşallah nasip olur"

Çolakbayrakdar, belediye olarak mahallelerdeki sorumluluklarının yanı sıra kamu kurumlarıyla iş birliği içinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini vurguladı.

Başkan ayrıca, "Bu tesis tamamlandığında Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilecek ve 7 aile hekimimiz burada görev yaparak bölge halkının sağlıklı yaşamına katkı sağlayacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; ERCİYESEVLER MAHALLESİ'NDE YAPILACAK 7 HEKİMLİ AİLE SAĞLIK MERKEZİNİN TEMELİNİ ATTI.