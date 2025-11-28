Çolakbayrakdar: Erciyesevler'e 7 Hekimli Aile Sağlık Merkezi Temeli Atıldı

Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'ne yapılacak 7 hekimli aile sağlık merkezinin temelini attı; tesis tamamlandığında Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:16
Modern ASM’lerle vatandaşlarımıza hızlı ve kolay sağlık hizmeti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi’nde yapılacak 7 hekimli aile sağlık merkezinin temelini attı. Bölgenin uzun süredir ihtiyaç duyduğu sağlık tesisinin inşaatına başlandığını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, törende yaptığı konuşmada: "Kıymetli hemşehrilerim, Erciyesevler Mahallesi’nde aile sağlık merkezimizin temellerini atıyoruz. İnşallah bugün başlayan inşaat süreci en kısa sürede tamamlanacak ve bölgede yaşayan hemşehrilerimize hizmet vererek onların daha kolay sağlık hizmetlerinden faydalanmalarına imkân tanıyacak. Bölgenin uzun süredir ihtiyacı olan aile sağlık merkezi tesisi, Kocasinan Belediyemiz tarafından yapılan ihale sonucunda inşaatı başlatıldı. Allah nasip ederse, önümüzdeki yılın ortasına doğru burayı açmayı hedefliyoruz. Kazasız, belasız ve sağlıkla tamamlanması inşallah nasip olur"

Çolakbayrakdar, belediye olarak mahallelerdeki sorumluluklarının yanı sıra kamu kurumlarıyla iş birliği içinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini vurguladı.

Başkan ayrıca, "Bu tesis tamamlandığında Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilecek ve 7 aile hekimimiz burada görev yaparak bölge halkının sağlıklı yaşamına katkı sağlayacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

