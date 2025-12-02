Çorlu'da Alkol Denetimi: Alkolmetreyi Üflemeyen Sürücüye Yaklaşık 70 Bin Lira Ceza

Çorlu'da alkol denetiminden kaçan sürücüye ağır ceza

Tekirdağ Çorlu’da uygulama noktasını gören bir sürücünün geri hareket ederek yolunu değiştirmesi, kısa sürede yakalanmasıyla sonuçlandı. Trafik polisinin dakikalarca dil dökmesine rağmen alkolmetreyi üflemeyen sürücüye ağır yaptırımlar uygulandı.

Olayın detayları

Çorlu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Çorlu Çevre yolunun Esentepe Mahallesi mevkiinde yapılan denetimde sürücülere yönelik alkol kontrolü gerçekleştirdi. Uygulama noktasını gören bir otomobil sürücüsünün geri hareket ederek rotasını değiştirdiği görüldü. Bölgedeki trafik ekipleri, sürücünün kaçmasına izin vermeden aracı durdurdu.

Sürücü H.Ö., trafik polisinin tüm çabalarına rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Yapılan incelemede, H.Ö.'nün daha önce de sürücü belgesini kaptırdığı tespit edildi.

Uygulanan yaptırımlar

H.Ö.'ye 6 maddeden yaklaşık 70 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün sürücü belgesine 2031 yılına kadar el konuldu. Olayda kullanılan otomobil, çekiciyle bağlanarak yedi emin otoparkına bırakıldı.

Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini ve trafikte kurallara uymanın toplum güvenliği için zorunlu olduğunu vurguladı.

