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Çoruh Üniversitesi'nden Akademik Duyarlılık: Kemal Sağlam Gazze İçin Eylem Düzenledi

Dr. Kemal Sağlam, Ankara'da Gazze'ye dikkat çekmek için tek kişilik eylemle sesini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 17:16
Çoruh Üniversitesi'nden Akademik Duyarlılık: Kemal Sağlam Gazze İçin Eylem Düzenledi

Gazze İçin Tek Kişilik Eylem

Artvin Çoruh Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam, Ankara'nın Ulus semtinde Gazze için tek kişilik bir eylem gerçekleştirdi.

Eylemin Detayları

Öğrencilerinin hazırladığı fotoğraf çalışmaları ve kendi tasarladığı çadır figürü ile dikkat çeken Sağlam, eyleminin amacını vurgulamak için etkinlik alanında bir araya geldi.

İnsanlık İçin Sanat

Sağlam, eylem sonrası yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı günden itibaren performans sanatı ile bu tür eylemleri sürdürdüğünü belirtti. "İnsanlık ölüyor, sanat ölüyor ve bebekler ölüyor" sloganıyla sesini yükselten Sağlam, elindeki odun parçasının, insanlığın bir odun gibi cehennemde yanıp kül olabileceği anlama geldiğini ifade etti.

Kararlılık Mesajı

Sağlam, çeşitli şehirlerde benzer eylemler düzenlemeye devam ettiğini belirterek, "İyilik buluncaya kadar, hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin, diğer sanatçılar gibi başıma bir şey gelir diye düşünmeden sanatım ile mücadele etmeye devam edeceğim," dedi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam, Ulus'ta...

Artvin Çoruh Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam, Ulus'ta öğrencilerinin hazırladığı fotoğraf çalışmaları ve kendi yaptığı çadır figürüyle eylem gerçekleştirdi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam, Ulus'ta...

Artvin Çoruh Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam, Ulus'ta öğrencilerinin hazırladığı fotoğraf çalışmaları ve kendi yaptığı çadır figürüyle eylem gerçekleştirdi.

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