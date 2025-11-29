Çorum Alaca'da Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi, 1 Yaralı

Çorum’un Alaca ilçesi Kıcılı köyünde çıkan yangında İbrahim U.'ya ait ahşap ev kullanılamaz hale geldi; 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:05
Çorum Alaca'da Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kücülü köyünde meydana gelen olayda ev sahibi yaralandı

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Kıcılı köyünde çıkan yangında, İbrahim U.'ya ait müstakil ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda 1 kişi yaralandı. Ev sahibi İbrahim U.'ye sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı ve yaralı Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

