Çorum Bayat'ta Yangın: Ev, Samanlık ve Balyalar Kül Oldu

Çorum'un Bayat ilçesi Lapalılar Çiftliği'nde dün gece çıkan yangında ev, samanlık ve çok sayıda balya yanarak kül oldu; itfaiye ve jandarma müdahale etti.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:23
Çorum Bayat'ta Yangın: Ev, Samanlık ve Balyalar Kül Oldu

Çorum Bayat'ta Yangın: Ev, Samanlık ve Balyalar Kül Oldu

Lapalılar Çiftliği'nde gece yangını

Çorum’un Bayat ilçesinde, dün gece saatlerinde Lapalılar Çiftliği mevkinde çıkan yangın, bir evi, samanlığı ve çok sayıda saman balyasını etkiledi.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev, samanlık ve saman balyaları küle döndü.

Bölgede incelemelerde bulunan Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır, dumandan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ ALANDAN GÖRÜNTÜ

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ ALANDAN GÖRÜNTÜ

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ ALANDAN GÖRÜNTÜ

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Trafik Kazası: 1 Polis Memuru Şehit, 1 Ağır Yaralı
2
Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
3
Alanya'da Jandarma Operasyonu: 500 Gram Kubar Esrar ve 126 Lyrica Ele Geçirildi
4
Muğla Ula'da Trafik Kazası: Beton Bariyere Çarpan Kadın Öldü
5
Didim'de Emekli Aslan Arslan Keçileriyle Köy Hayatına Döndü
6
Bağlar İlçe Başkanı Ferit Avcıkıran STK Temsilcileriyle Buluştu
7
Adıyaman’da 350 bininci konutun anahtarı 15 Kasım’da teslim edilecek

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı