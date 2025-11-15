Çorum Bayat'ta Yangın: Ev, Samanlık ve Balyalar Kül Oldu

Lapalılar Çiftliği'nde gece yangını

Çorum’un Bayat ilçesinde, dün gece saatlerinde Lapalılar Çiftliği mevkinde çıkan yangın, bir evi, samanlığı ve çok sayıda saman balyasını etkiledi.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev, samanlık ve saman balyaları küle döndü.

Bölgede incelemelerde bulunan Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır, dumandan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ ALANDAN GÖRÜNTÜ