Çorum Belediyespor Ankara’da Serbest Güreş Yıldızlar Ligi’ni Üçüncü Bitirdi
Ankara etabında üçüncülük
Çorum Belediyespor güreş takımı, Türkiye Güreş Federasyonu 2025 yılı faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen 2025-2026 Serbest Güreş Yıldızlar Ligi müsabakalarından üçüncülükle döndü.
Yarı final müsabakalarında Gaziantep Şahinbey takımına 6-4 yenilen Çorum Belediyespor, üçüncülük mücadelesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye takımıyla karşılaştı ve müsabakadan 7-3 galip ayrılarak ligi üçüncü sırada tamamladı.
Turnuvayı birinci olarak Ankara TEDAŞ Spor kulübü tamamlarken, Gaziantep Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü ikinci oldu.
