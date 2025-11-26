Çorum Belediyespor Ankara’da Serbest Güreş Yıldızlar Ligi’ni Üçüncü Bitirdi

Çorum Belediyespor, 2025-2026 Serbest Güreş Yıldızlar Ligi Ankara etabını üçüncü tamamladı; yarı finalde 6-4 yenilip, üçüncülük maçını 7-3 kazandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 18:30
Çorum Belediyespor Ankara’da Serbest Güreş Yıldızlar Ligi’ni Üçüncü Bitirdi

Çorum Belediyespor Ankara’da Serbest Güreş Yıldızlar Ligi’ni Üçüncü Bitirdi

Ankara etabında üçüncülük

Çorum Belediyespor güreş takımı, Türkiye Güreş Federasyonu 2025 yılı faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen 2025-2026 Serbest Güreş Yıldızlar Ligi müsabakalarından üçüncülükle döndü.

Yarı final müsabakalarında Gaziantep Şahinbey takımına 6-4 yenilen Çorum Belediyespor, üçüncülük mücadelesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye takımıyla karşılaştı ve müsabakadan 7-3 galip ayrılarak ligi üçüncü sırada tamamladı.

Turnuvayı birinci olarak Ankara TEDAŞ Spor kulübü tamamlarken, Gaziantep Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü ikinci oldu.

ÇORUM BELEDİYESPOR GÜREŞ TAKIMI ANKARA ‘DA DÜZENLENEN MÜSABAKALARDA ÜÇÜNCÜLÜKLE DÖNEREK BAŞARI...

ÇORUM BELEDİYESPOR GÜREŞ TAKIMI ANKARA ‘DA DÜZENLENEN MÜSABAKALARDA ÜÇÜNCÜLÜKLE DÖNEREK BAŞARI ELDE ETTİ.

ÇORUM BELEDİYESPOR GÜREŞ TAKIMI ANKARA ‘DA DÜZENLENEN MÜSABAKALARDA ÜÇÜNCÜLÜKLE DÖNEREK BAŞARI...

İLGİLİ HABERLER

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Shehada: 'Türkiye Her Zaman Filistin’in Yanında' — Taşköprü Ziyareti
4
Putin: Kırgızistan’da Rus Teknolojili İlk Nükleer Santral Araştırılıyor
5
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
6
Bünyan'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Başkan Metin'den Örnek Hizmet

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama