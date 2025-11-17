Çorum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, 1'i çocuk

Çöplü Mahallesi'nde çatışma

Çorum'un Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.E.D. (24) ile H.M.A. cadde üzerinde karşılaştıkları kişilerle tartıştı, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında her iki kişi de bıçaklanarak yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki yaralıyı da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

