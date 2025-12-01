Çorum'da çatıda intihar girişimi: İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ikna etti

Olayın detayları

Çorum’un Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Sokak adresinde, 4 katlı bir binanın çatısına çıkan M.T., eşiyle görüşemediğini iddia ederek intihar girişiminde bulundu.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, olası atlama ihtimaline karşı binanın önüne hava yastığı açarak önlem aldı.

Olay yerine gelen müzakereci polis ve Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’in saatler süren ikna çabaları sonucunda M.T. çatından indirildi. Çatıdan alınan M.T., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Vatandaşların tepkisi

Ekiplerin ikna sürecini çevrede toplanan vatandaşlar yakından izledi. Bazı kişiler olayı çekirdek çitleyerek izlerken, bazıları cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.

