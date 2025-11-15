Çorum’da Çiftçiler Güz Ekimine Başladı — Kuraklık Sonrası Umut 2026'ya Kaldı

Çorum’da çiftçiler güz ekimine başladı

Kurak sezonun ardından ekim hareketliliği: Hububat, soğan ve patates toprağa verildi

Çorum’da kurak geçen sezonun ardından çiftçiler, gelecek yılın mahsullerini yetiştirmek üzere güz ekimi çalışmalarına başladı. Hasatını tamamlayan üreticiler, kış öncesi güzlük hububat, soğan ve patates fidelerini toprağa vererek yoğun mesai harcıyor.

Çiftçiler, kar sularıyla beslenen tohumlardan daha yüksek verim alındığını belirterek, geçen sezon yaşanan kuraklığın ardından gelecek yıldan daha iyi verim beklediklerini söyledi.

Bozboğa köyünden üretici anlattı

Çorum Merkez'e bağlı Bozboğa köyünde çiftçilik yapan Eren Kara, çalışmaları şöyle aktardı: “Sertifikalı arpa ekimi gerçekleştiriyoruz. Pancar Kooperatifi ile anlaşmalı olarak, elde ettiğimiz ürünü tohum bazında satışa sunacağız. Aşağı kesimlerde ise sertifikalı buğday ekimi yapacağız.”

Kara, ekim alanlarını da paylaştı: “Yaklaşık 500 dönüm arazi ekiyoruz. Bunun yaklaşık 100 dönümünü buğday, 60 dönümünü arpa, 200 dönümünü soğan, 150 dönümünü patates oluşturuyor. İki yıldır kuraklıkla mücadele ediyoruz. Bu nedenle verimlerde düşüş yaşandı, elbette sıkıntılar var. Ancak çiftçi için her zaman umut topraktadır, üretmeye devam ediyoruz.”

Pazarlama ve beklentiler

Kara, ürünlerin satış sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: “Genelde anlaşmalı tohum ekimi yapıyoruz. Anlaşmalı buğday veya arpa tohumlarını hasat sonrası aldığımız bayilere teslim ediyoruz. Buraya ekimini yaptığımız arpayı ise Pancar Kooperatifine tohum olarak vereceğiz. Anlaşmalı olmayan buğday ve arpayı ise pazarda, borsa üzerinden satıyoruz. Patatesi ağırlıklı olarak Ankara bölgesine, soğanı ise İstanbul’a gönderiyoruz. Zaman zaman marketlere de soğan ve patates satışı yapıyoruz.”

Kara, beklentilerini dile getirirken, “İnşallah bu yıl tüm çiftçiler için güzel geçer, dolusuz, kuraksız ve bol yağışlı bir sezon olmasını temenni ederek umutlarımız 2026’ya kaldı” ifadelerini kullandı.

