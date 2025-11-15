Çorum’da Çiftçiler Güz Ekimine Başladı — Kuraklık Sonrası Umut 2026'ya Kaldı

Çorum’da çiftçiler kurak geçen sezonun ardından buğday, arpa, soğan ve patatesin güz ekimine başladı; üreticiler verim umudunu 2026’ya taşıyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:41
Çorum’da Çiftçiler Güz Ekimine Başladı — Kuraklık Sonrası Umut 2026'ya Kaldı

Çorum’da çiftçiler güz ekimine başladı

Kurak sezonun ardından ekim hareketliliği: Hububat, soğan ve patates toprağa verildi

Çorum’da kurak geçen sezonun ardından çiftçiler, gelecek yılın mahsullerini yetiştirmek üzere güz ekimi çalışmalarına başladı. Hasatını tamamlayan üreticiler, kış öncesi güzlük hububat, soğan ve patates fidelerini toprağa vererek yoğun mesai harcıyor.

Çiftçiler, kar sularıyla beslenen tohumlardan daha yüksek verim alındığını belirterek, geçen sezon yaşanan kuraklığın ardından gelecek yıldan daha iyi verim beklediklerini söyledi.

Bozboğa köyünden üretici anlattı

Çorum Merkez'e bağlı Bozboğa köyünde çiftçilik yapan Eren Kara, çalışmaları şöyle aktardı: “Sertifikalı arpa ekimi gerçekleştiriyoruz. Pancar Kooperatifi ile anlaşmalı olarak, elde ettiğimiz ürünü tohum bazında satışa sunacağız. Aşağı kesimlerde ise sertifikalı buğday ekimi yapacağız.”

Kara, ekim alanlarını da paylaştı: “Yaklaşık 500 dönüm arazi ekiyoruz. Bunun yaklaşık 100 dönümünü buğday, 60 dönümünü arpa, 200 dönümünü soğan, 150 dönümünü patates oluşturuyor. İki yıldır kuraklıkla mücadele ediyoruz. Bu nedenle verimlerde düşüş yaşandı, elbette sıkıntılar var. Ancak çiftçi için her zaman umut topraktadır, üretmeye devam ediyoruz.”

Pazarlama ve beklentiler

Kara, ürünlerin satış sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: “Genelde anlaşmalı tohum ekimi yapıyoruz. Anlaşmalı buğday veya arpa tohumlarını hasat sonrası aldığımız bayilere teslim ediyoruz. Buraya ekimini yaptığımız arpayı ise Pancar Kooperatifine tohum olarak vereceğiz. Anlaşmalı olmayan buğday ve arpayı ise pazarda, borsa üzerinden satıyoruz. Patatesi ağırlıklı olarak Ankara bölgesine, soğanı ise İstanbul’a gönderiyoruz. Zaman zaman marketlere de soğan ve patates satışı yapıyoruz.”

Kara, beklentilerini dile getirirken, “İnşallah bu yıl tüm çiftçiler için güzel geçer, dolusuz, kuraksız ve bol yağışlı bir sezon olmasını temenni ederek umutlarımız 2026’ya kaldı” ifadelerini kullandı.

ÇORUM'DA ÇİFTÇİLER KURAK GEÇEN SEZONUN ARDINDAN GELECEK YILIN MAHSULLERİNİ YETİŞTİRMEK İÇİN EKİM...

ÇORUM'DA ÇİFTÇİLER KURAK GEÇEN SEZONUN ARDINDAN GELECEK YILIN MAHSULLERİNİ YETİŞTİRMEK İÇİN EKİM İŞLEMİNE BAŞLADI.

ÇORUM'DA ÇİFTÇİLER KURAK GEÇEN SEZONUN ARDINDAN GELECEK YILIN MAHSULLERİNİ YETİŞTİRMEK İÇİN EKİM...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Trafik Kazası: 1 Polis Memuru Şehit, 1 Ağır Yaralı
2
Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
3
Alanya'da Jandarma Operasyonu: 500 Gram Kubar Esrar ve 126 Lyrica Ele Geçirildi
4
Muğla Ula'da Trafik Kazası: Beton Bariyere Çarpan Kadın Öldü
5
Didim'de Emekli Aslan Arslan Keçileriyle Köy Hayatına Döndü
6
Bağlar İlçe Başkanı Ferit Avcıkıran STK Temsilcileriyle Buluştu
7
Adıyaman’da 350 bininci konutun anahtarı 15 Kasım’da teslim edilecek

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı