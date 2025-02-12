Çorum'da Kar Yağışı Mahsur Kalan Hastaya UMKE Müdahalesi

Çorum'da UMKE Ekibi Kar Yağışı Altında Hastaya Ulaştı

Çorum'un Karahisar köyünde, rahatsızlanan 86 yaşındaki O.S, UMKE ekiplerinin hızlı müdahalesi ile hastaneye ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yardım çağrısı üzerine ambulans ve sağlık ekibi göndermeye karar verdi.

Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki köyde, etkili olan kar yağışı nedeniyle ambulans ile ulaşımda zorluk yaşandı. Bu nedenle UMKE personeli, arazi sürüş özelliklerine sahip özel araçla bölgeye intikal etti.

Özel donanımlı araçla köye ulaşan UMKE ekibi, hastayı evinden alarak acil yardım ambulansına teslim etti. Burada ilk müdahalesi yapılan O.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.