DOLAR
36 -0,01%
EURO
37,32 -0,07%
ALTIN
3.356,88 -0,07%
BITCOIN
3.453.434,31 -0,86%

Çorum'da Kar Yağışı Mahsur Kalan Hastaya UMKE Müdahalesi

Çorum'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan 86 yaşındaki hastaya UMKE ekibi ulaşarak hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 02:00
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 02:00
Çorum'da Kar Yağışı Mahsur Kalan Hastaya UMKE Müdahalesi

Çorum'da UMKE Ekibi Kar Yağışı Altında Hastaya Ulaştı

Çorum'un Karahisar köyünde, rahatsızlanan 86 yaşındaki O.S, UMKE ekiplerinin hızlı müdahalesi ile hastaneye ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yardım çağrısı üzerine ambulans ve sağlık ekibi göndermeye karar verdi.

Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki köyde, etkili olan kar yağışı nedeniyle ambulans ile ulaşımda zorluk yaşandı. Bu nedenle UMKE personeli, arazi sürüş özelliklerine sahip özel araçla bölgeye intikal etti.

Özel donanımlı araçla köye ulaşan UMKE ekibi, hastayı evinden alarak acil yardım ambulansına teslim etti. Burada ilk müdahalesi yapılan O.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Lübnan'ın Güneyine Saldırdı: 5 Beldede Evler Hedef Alındı
2
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, SMDK ve Müzakere Heyeti’ni Kabul Etti
3
Çorum'da Kar Yağışı Mahsur Kalan Hastaya UMKE Müdahalesi
4
Adana'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
5
İzmir'de Su Birikintisi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
6
Filistin'den BM'ye İsrail'e Yerleşim Faaliyetlerini Durdurma Çağrısı
7
BKM'nin Yeni Çocuk Oyunu "Kadife Tavşan" 23 Şubat'ta Sahne Alıyor

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!