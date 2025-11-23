Çorum'da kayınpeder eski damadını silahla yaraladı

Olayın ayrıntıları

Olay, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa A.K. (38) ile eski kayınpederi Sadık B. (65) arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Sadık B., yanında bulunan silahla eski damadı Mustafa A.K.'ye ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

