Çorum'da Otomobil Devrildi: Çift Yaralandı

Çorum’da meydana gelen bir trafik kazasında yol kenarına devrilen otomobildeki bir çift yaralandı. Olay, Emrah A. (36) yönetimindeki 38 AC 682 plakalı otomobilin Çorum-Samsun kara yolu üzerindeki Konaklı köyü yakınlarında devrilmesi ile gerçekleşti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. Kazanın ardından araçta sıkışan sürücü Emrah A. ve eşi Gülnur A. (31) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı çift, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum’da yol kenarına devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.