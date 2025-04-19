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Çorum'da Otomobil Devrildi: Çift Yaralandı

Çorum'da devrilen otomobildeki çift yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 22:24
Çorum'da Otomobil Devrildi: Çift Yaralandı

Çorum’da meydana gelen bir trafik kazasında yol kenarına devrilen otomobildeki bir çift yaralandı. Olay, Emrah A. (36) yönetimindeki 38 AC 682 plakalı otomobilin Çorum-Samsun kara yolu üzerindeki Konaklı köyü yakınlarında devrilmesi ile gerçekleşti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. Kazanın ardından araçta sıkışan sürücü Emrah A. ve eşi Gülnur A. (31) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı çift, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum’da yol kenarına devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.

Çorum’da yol kenarına devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.

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